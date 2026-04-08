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Blu Radio  / Economía  / MinAgricultura: "No se puede prohibir exportar carne, pero se debe garantizar abastecimiento"

MinAgricultura: "No se puede prohibir exportar carne, pero se debe garantizar abastecimiento"

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que el Gobierno analiza medidas para proteger el hato ganadero y asegurar el abastecimiento interno de alimentos, mientras impulsa subsidios a fertilizantes y restricciones temporales a su exportación para contener el aumento en los costos de producción agropecuaria y evitar un mayor impacto en la inflación alimentaria.

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