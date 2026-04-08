MinAgricultura: "No se puede prohibir exportar carne, pero se debe garantizar abastecimiento"

El Gobierno nacional anunció un paquete de medidas orientadas a contener el impacto que podrían generar factores internacionales en la economía colombiana, especialmente en el precio de los alimentos. En entrevista con Mañanas Blu, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que el Ejecutivo trabaja en estrategias que buscan garantizar el abastecimiento interno, proteger el hato ganadero y mitigar el aumento en los costos de producción agropecuaria.

El anuncio se produce en medio de un nuevo episodio de tensión entre el presidente Gustavo Petro y la junta directiva del Banco de la República, luego de que esta decidiera incrementar las tasas de interés en 100 puntos básicos. En ese contexto, el Gobierno planteó acciones que buscan evitar efectos negativos en la producción agrícola y en la inflación de los alimentos.

Entre las principales medidas se encuentran subsidios a fertilizantes, restricciones temporales a la exportación de algunos insumos agropecuarios y acciones para fortalecer la producción nacional de alimentos.

La ministra explicó que el subsidio a fertilizantes ya está en marcha mediante un fondo de insumos agropecuarios que destina 32.000 millones de pesos para apoyar cultivos de ciclo corto. Además, el Gobierno prepara un nuevo programa por 110.000 millones de pesos para mitigar el impacto del aumento internacional de fertilizantes, especialmente tras la tensión geopolítica en Medio Oriente.



“Estamos fortaleciendo un fondo para mitigar el impacto de la situación de los fertilizantes en los alimentos, que nos va a permitir colocar subsidios de acceso fundamentalmente a fertilizantes en 23 cadenas productivas”, explicó Carvajalino.

Exportación de ganado y protección del hato ganadero

Uno de los temas más sensibles es la posible restricción a la exportación de ganado y carne. El presidente Petro ha mencionado la posibilidad de limitar estas ventas externas para evitar presiones sobre los precios internos. Sin embargo, la ministra aclaró que la medida no implica una prohibición general.

“No podemos simplemente prohibir la exportación de carne porque hay unos contratos, pero sí necesitamos garantizar el hato ganadero y el abastecimiento interno”, afirmó la funcionaria.

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Según explicó, el Gobierno detectó un aumento en la exportación de ganado en pie, especialmente machos entre uno y dos años, lo que podría afectar la reposición del hato ganadero en el país. También se identificó la salida de vientres, animales clave para la reproducción del ganado.

“La medida va dirigida a que no se permita la salida de esos animales de 1 a 2 años ni de vientres, porque son los que garantizan el crecimiento sostenido del hato ganadero”, señaló la ministra. La propuesta se encuentra en evaluación por parte del Ministerio de Comercio, que estudia la desagregación de partidas arancelarias para aplicar restricciones específicas sin afectar compromisos comerciales ya establecidos.

Subsidios y apoyo a productores

Otra línea de acción se centra en apoyar directamente a los productores agrícolas ante el aumento de los costos de insumos. El Ministerio de Agricultura identificó 23 cadenas productivas clave para la seguridad alimentaria, entre ellas papa, arroz, maíz, carne, leche, plátano, tomate, naranja, frijol, café y yuca.

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Estas cadenas concentran buena parte de la canasta alimentaria del país y son especialmente sensibles al aumento del precio de fertilizantes. La ministra advirtió que el precio de la urea —uno de los fertilizantes más utilizados— ha aumentado más del 55 % en apenas tres semanas, lo que podría disparar los costos de producción si no se adoptan medidas.

“Si no hacemos nada, podríamos tener hasta seis puntos porcentuales adicionales en el incremento del valor de los alimentos”, indicó Carvajalino. Por esta razón, el Gobierno busca contener el aumento de la inflación alimentaria, más que provocar una reducción inmediata de precios.

Restricciones a exportaciones de fertilizantes

Dentro de las medidas también se analiza limitar temporalmente la exportación de fertilizantes que se encuentran en el territorio nacional. La intención es asegurar el inventario interno ante posibles interrupciones en el suministro global.

Colombia depende en gran medida de las importaciones de fertilizantes nitrogenados, potasio y fósforo, lo que hace vulnerable al sector agrícola frente a las fluctuaciones del mercado internacional.

“Lo que queremos es que el inventario actual de fertilizantes se mantenga dentro del territorio nacional mientras se normaliza la situación internacional”, explicó la ministra.

Según datos del Ministerio, las exportaciones de fertilizantes desde Colombia no son altas, pero el Gobierno considera necesario priorizar el abastecimiento interno durante un periodo de incertidumbre global.