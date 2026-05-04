MinComercio aclara que decreto que limita exportación de ganado busca bajar el precio de la carne

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó que el borrador de decreto que fija un límite a la exportación de ganado en pie no afecta la exportación de carne y busca reducir su precio en el país. Morales explicó que la medida se concentra en especialmente ganado joven destinado a la cría.

“No estamos limitando toda la exportación de carne, eso es diferente. Estamos hablando de ganado de pie y, sobre todo, de pie de cría. Es decir, machos y en ras entre 0 y 2 años”, afirmó Morales.

En ese sentido, el objetivo del Gobierno sería reducir la exportación de los animales que están en edad reproductiva, para con eso aumentar la disponibilidad del ganado en el país y presionar a la baja los precios.

“Esa es la apuesta… esperamos que pueda bajar 10 puntos”, indicó la ministra.



Ganado - referencia // Foto: AFP

El anuncio del Gobierno se da luego de que el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, calificara esta medida como “ilegal”. Las declaraciones las entregó en diálogo con Mañanas Blu, en donde además dijo que el Gobierno “no está tomando decisiones en materia de política pública sino simplemente haciendo política electoral”.