¿Cuáles son los riesgos que usted determina al empezar un proyecto? Explica un educador digital

El sábado, 10 de junio, En Blu Jeans tuvo como invitado para el tema central a Cris Urzua, emprendedor serial y educador digital, quien hablo del “plan B” y si solo debe existir uno a la hora de crear una empresa.

Al emprender un negocio, la planificación estratégica es fundamental para la consecución de cualquier objetivo empresarial, según el experto: “El plan B nace desde el miedo a fracasar”.

No necesariamente el plan inicial está destinado a fracasar, pues muchas personas que emprenden tienen más en cuenta la segunda opción, por el mismo miedo a no conseguir sus objetivos.

"Si yo tengo un plan A que ha funcionado, romperlo sería algo completamente disruptivo", resaltó Cris Urzua, frente a la confianza que se debe tener en lo que funciona en un plan de negocios.

Publicidad

“Aquí la clave es entender lo que se llama pensamiento estratégico”, puntualizó el experto respecto de la disciplina y organización que se debe tener al momento de emprender.

En importante saber qué objetivo se quiere conseguir, pero también es bueno, en ocasiones arriesgar, sin dejar de lado las prioridades: "El consejo para toda persona que quiere dar el brinco es: calcula que te va a tomar el doble de tiempo de lo que crees, que te va a tomar", afirmó Cris Urzua.

“Tu reto más grande vas a ser tu mismo”, fue la reflexión que hizo Urzua respecto a los miedos que tienen los emprendedores.

Publicidad

También es importante darse cuenta cuando la estrategia que se desarrolla no está funcionando, y no necesariamente porque sea mala, sino porque se ejecuta de manera incorrecta. El porcentaje de planes B que tienen éxito no es una cifra exacta, las variables son casi infinitas, pero de lo que si está seguro el experto es que: "la fase donde más negocios mueren, es en la fase de la idea”.

“Cuando la persona invierte en su formación y tienen una visión inteligente a largo plazo, hay una probabilidad enorme de tener éxito”, concluyó Cris Urzua.