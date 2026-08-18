Fab y Vel Rosita tienen nuevo dueño tras millonaria venta: múltinacional adquirió Unilever

Fab y Aromatel, dos marcas presentes desde hace años en los hogares colombianos, cambiaron de dueño luego de que la compañía peruana Alicorp completara la adquisición del negocio de Cuidado del Hogar de Unilever en Colombia. La operación tuvo un valor aproximado de US$158 millones e incluye otras marcas de detergentes y suavizantes.

El cambio se concretó el 3 de agosto de 2026 y representa la entrada de Alicorp a este segmento del mercado colombiano. La compañía ya tenía presencia en el país en otras categorías de consumo masivo y ahora suma una operación que incluye marcas conocidas y capacidades productivas y comerciales.

¿Qué marcas compró Alicorp a Unilever en Colombia?

La adquisición no se limita a Fab y Aromatel. El negocio incorpora ocho marcas que pasan a formar parte del portafolio de Alicorp en Colombia:



Fab.

Aromatel.

Puro.

3D Multiusos.

Coco Varela.

Barrigón.

Vel Rosita.

Lavomatic.

Alicorp compró Unilever Suministrado

Con esta operación, la compañía peruana entra al segmento de Cuidado del Hogar, una categoría que, de acuerdo con la información entregada por Alicorp, registra ventas anuales estimadas en US$1.662 millones en Colombia.

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La empresa señaló que la compra le permite comenzar esta etapa sobre una plataforma que ya cuenta con operación, marcas y distribución en el país.

¿Qué pasará con los trabajadores y la producción?

Uno de los puntos de la operación está relacionado con la continuidad de la estructura que ya manejaba el negocio. Cerca de 200 colaboradores que pertenecían a Unilever se integraron de manera inmediata a Alicorp.

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Con esta incorporación, la operación de Alicorp en Colombia contará con alrededor de 230 trabajadores. La compañía también asumirá capacidades productivas en una planta ubicada en Palmira, Valle del Cauca.

El negocio ocupará allí un área de 2.560 metros cuadrados y tendrá capacidad para producir 134.000 toneladas métricas destinadas a ocho marcas de detergentes y suavizantes.

¿Qué busca Alicorp con la compra de Fab y Aromatel?

La compañía plantea que uno de sus objetivos es ampliar durante el próximo año su red de distribución en Colombia para llevar el portafolio a más regiones.

Juan Felipe Isaza, Country Manager de Alicorp para Colombia, Centroamérica y el Caribe, explicó que la operación responde al interés de la compañía por ampliar su presencia en el país. “Colombia es un mercado relevante para nuestra estrategia regional por su tamaño, el desarrollo de sus canales comerciales y el potencial de crecimiento de sus categorías de consumo masivo”, afirmó.

La operación en Colombia se suma a la compra de Jabonería Wilson en Ecuador, cercana a los US$125 millones. Con ambos movimientos, Alicorp busca aumentar su presencia en el segmento de Cuidado del Hogar dentro de los mercados andinos.