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Blu Radio  / Economía  / Nequi reporta problemas en sus servicios este martes

Nequi reporta problemas en sus servicios este martes

La billetera digital reporta problemas en sus servicios en la tarde de esta martes y miles de usuarios se han pronunciado en contra de la situación.

Hombre preocupado por fallas en aplicación de Nequi
Hombre preocupado por fallas en aplicación de Nequi
Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

No son los datos ni el internet de los celulares los que no permiten ingresar a Nequi en la tarde de este martes, 27 de octubre, sino que los usuarios podrían experimentar inconvenientes al utilizar los servicios de la plataforma debido a intermitencias que afectan el funcionamiento de la aplicación, así lo informó la entidad a través de un mensaje en el que advirtió sobre las dificultades.

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“En este momento, la app Nequi está teniendo intermitencias. Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo”, señaló la plataforma en su comunicación dirigida a los usuarios.

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La situación podría generar dificultades para quienes intentan ingresar a la aplicación o realizar operaciones desde sus dispositivos móviles. Sin embargo, hasta el momento, el mensaje compartido por Nequi no detalla cuáles son las funciones específicas que presentan fallas ni cuánto tiempo podría tomar la solución de los inconvenientes.

aplicación de nequi
Nequi es una de las billeteras digitales con más usuarios en Colombia.
Foto: Blu Radio.

Nequi asegura que la plata y la información están seguras

Ante las inquietudes que pueden surgir por este tipo de situaciones, la plataforma envió un mensaje de tranquilidad a sus clientes y aseguró que los recursos y los datos personales permanecen protegidos.

“Recuerda, tu plata y tu info están seguras en Nequi”, indicó la compañía, al enfatizar que las intermitencias reportadas no significan, según su comunicación, que el dinero o la información de los usuarios estén en riesgo.

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Mientras el equipo técnico trabaja para solucionar las fallas, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de Nequi para conocer las actualizaciones sobre el funcionamiento de la aplicación.

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