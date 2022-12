¡No dé papaya! Consejos para evitar que le roben su prima de Navidad

Treinta mil policías acompañan en cajeros y sucursales bancarias a los colombianos que este viernes reciben la primera quincena de diciembre y la prima.



El Ministerio del Trabajo fijó el 20 de diciembre como la fecha límite para que los colombianos reciban la prima de fin de año. Por eso, hoy, a la mayoría de los trabajadores el pago de la quincena viene acompañada de la prima.



Una fecha en la que se disparan hurtos y fleteos. Por eso el coronel Óscar Barón, oficial de inspección de la Policía, les pidió a las personas no aceptar ayuda de desconocidos, verificar que en el cajero automático no haya elementos extraños y acudir a la Policía si es necesario hacer movimientos de montos muy elevados”.



Vea además: Taxistas promoverán que ‘prima de Navidad’ sea voluntaria .



La Dijin recomienda que, de ser posible, se hagan transacciones electrónicas, pero cumpliendo los protocolos para evitar delitos cibernéticos. Para ello, lo más importante es confirmar la idoneidad del sitio donde se harán compras, no abrir enlaces de promociones o descuentos excesivos y nunca descargar archivos adjuntos en correos desconocidos informó el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijin.

Siga las siguientes recomendaciones para que no sea victima de hurto en el pago de su prima navideña, #NavidadPolicia 👮‍♂️🚔 pic.twitter.com/8sCOO1Spsv — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 15, 2017