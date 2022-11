Ojo con los estafadores que quieren meterle goles en el Mundial de Rusia 2018

Para no caer en estafas virtuales en esta época mundialista y va a viajar a Rusia o realizará compras relacionadas con el tema en Colombia o cualquier parte del mundo, la firma recomienda Adalite, experta en seguridad informática, recomienda lo siguiente:

1. Usar los dispositivos móviles para realizar las transacciones debido a su baja vulnerabilidad a ataques delictivos.

Según el experto Guzmán, “la probabilidad de clonarla banda de una tarjeta es mayor y se hace en tan solo 3 segundos, mientras que con el dispositivo móvil los delincuentes deberían clonar la información que está cifrada en la máquina y es más improbable”.

2. Siempre que lo contacten de establecimientos a través de su correo, mensajes de texto, llamadas telefónicas o ventanas emergentes, desconfíe. Nunca revele su información personal ni financiera.

3. Al realizar compras en páginas web, nunca lo haga a través de enlaces externos de un correo electrónico, ingrese directamente a la página de las entidades. Revise que el http termine en s (https), lo que indica que está en una página segura. Verificar que la URL tenga, además, un candado cerrado al lado.

4. Nunca realice este tipo de transacciones en computadores que no sean propios ni use redes inalámbricas desconocidas.

5. Use claves cifradas, es decir, que no contengan datos obvios como su nombre, teléfonos, direcciones, etc.

6. El 17% de las Apps contienen virus y el 40% generan robo de información, así que preste atención a ello. La recomendación de Adalid es descargar aplicaciones desde lugares seguros como las tiendas App Store y Google Play.