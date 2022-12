¡Ojo! Morosos podrán renegociar sus deudas con los bancos desde este martes

Desde este martes 31 de octubre, las personas que estén atrasadas en el pago de sus deudas con entidades financieras podrán renegociar las condiciones de su crédito para poder ampliar el plazo del tiempo para saldar la deuda e incluso bajar el costo o monto de las cuotas y así asegurar el cumplimiento de su obligación.



Esto aplica para aquellas personas que no deban más de 60 días en un microcrédito o crédito de consumo y de 90 días para créditos comerciales o de vivienda.



Según el Gobierno, serán cerca de 594 mil las personas que se beneficiarán con esta medida y, como dato adicional informaron, que al hacer esta modificación del crédito no se verán afectadas por el reporte a las centrales de riesgo, es decir en Datacredito, pues es una condición de esta modalidad.



Los bancos están en la obligación de ofrecer toda la información posible al cliente para que se pueda tomar una decisión conjunta, pero la entidad será la que decida finalmente si acepta y reacomoda esas condiciones dependiendo de las capacidades de pago que el deudor tenga.



En conclusión, si usted no ha pagado oportunamente las cuotas de sus créditos podrá acercarse a cualquier sucursal del banco donde lo obtuvo y reacomodar las condiciones a su capacidad de pago actual.



