La prima de Navidad es uno de los pagos más esperados por millones de colombianos. Este ingreso adicional suele representar un alivio para el bolsillo y ayuda a cubrir los gastos de fin de año. Sin embargo, los regalos, viajes, celebraciones, matrículas, uniformes y útiles escolares pueden hacer que la plata se esfume en pocas semanas. Por eso, tener claro cómo se distribuirá el dinero puede marcar la diferencia.

Ante este panorama, la recomendación es revisar las obligaciones económicas pendientes, calcular cuánto dinero se necesitará en enero y establecer cuánto se puede destinar a las compras de diciembre sin comprometer los ingresos de los siguientes meses.

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Esta decisión puede ser relevante, en especial cuando, durante el segundo trimestre de 2026, el ahorro de los hogares disminuyó un 13,1 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto de consumo aumentó un 8,6 %, de acuerdo con cifras del DANE.

¿Es mejor pagar deudas o ahorrar la prima de Navidad?

Antes de destinar el dinero a celebraciones, lo recomendable es revisar cuánto cuestan las deudas, especialmente las de tarjetas de crédito y préstamos de consumo, cuyos intereses pueden superar la rentabilidad que se obtendría al ahorrar ese dinero.

Un ejemplo es el de una persona que tiene una deuda de tarjeta de crédito de $1,5 millones, con una tasa de interés del 25 % efectivo anual. Ese saldo representa un costo de referencia de $375.000 en intereses durante un año. Por su parte, si ese mismo dinero se guarda en una alternativa de ahorro con una rentabilidad del 8 % anual, produciría cerca de $120.000.

Cuándo pagan la Prima Magnific

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En este escenario, pagar la deuda puede resultar más conveniente. Sin embargo, utilizar toda la prima para ponerse al día con las obligaciones también puede dejar a una persona sin dinero para atender imprevistos.

Para Javier Francisco Villamil, gerente Comercial y de Mercadeo de Coasmedas, "el destino de la prima debe responder a la realidad económica de cada persona. Mientras algunos trabajadores necesitan reducir deudas con intereses elevados, otros requieren construir un fondo de emergencias o prepararse para los compromisos del siguiente año".

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Por eso, una alternativa es destinar una parte a reducir las deudas más costosas y otra a construir un fondo de emergencias que permita cubrir gastos inesperados sin recurrir nuevamente al crédito.

¿Cuánto dinero debe guardar para enero?

Los compromisos de comienzo de año también deben incluirse en el presupuesto de diciembre. Las matrículas, los uniformes, los útiles escolares, el transporte y los gastos de vivienda son obligaciones que pueden calcularse con anticipación.

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Por ejemplo, si un hogar tiene hijos en edad escolar, separar desde la prima el dinero que necesitará para estos gastos puede evitar que termine recurriendo a tarjetas de crédito o solicitando préstamos para cubrirlos.

La recomendación es identificar primero los gastos que no pueden aplazarse; luego, establecer cuánto se destinará al ahorro o al pago de deudas y, finalmente, definir un límite para regalos, viajes y celebraciones.

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La prima no debe entenderse como una extensión del salario mensual. Las compras financiadas con este ingreso adicional pueden convertirse en cuotas que deberán pagarse durante 2027, reduciendo el dinero disponible para alimentación, vivienda y transporte.

