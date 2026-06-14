Pago por festivos aumentará: quienes trabajen estos días recibirán jugoso pago

Para millones de trabajadores en Colombia, laborar un domingo o un festivo suele significar renunciar a tiempo de descanso, reuniones familiares y celebraciones. Sin embargo, este esfuerzo podría traer una remuneración adicional más alta gracias a los cambios que introduce la Ley 2466 de 2025, que incrementa gradualmente el recargo por trabajar en días de descanso obligatorio.

La medida beneficiará especialmente a empleados de sectores como comercio, salud, vigilancia, transporte, hotelería y turismo, actividades que normalmente funcionan mientras gran parte del país disfruta de un día libre.

El ajuste, además, coincide con otro importante cambio en el mercado laboral: la reducción de la jornada máxima legal a 42 horas semanales, que entrará en vigencia el próximo 15 de julio de 2026.

Las fechas en las que volverá a subir el pago por trabajar festivos

El Ministerio del Trabajo recordó que el aumento quedó establecido en el artículo 14 de la Ley 2466 de 2025, el cual también modificó las reglas relacionadas con el trabajo en días festivos y de descanso obligatorio.

La implementación será gradual y continuará durante los próximos años:



Desde el 1 de julio de 2025: recargo del 80 %.

Desde el 1 de julio de 2026: recargo del 90 %.

Desde el 1 de julio de 2027: recargo del 100 %.

Esto significa que los trabajadores recibirán un mayor valor adicional por las horas laboradas durante estas jornadas, hasta llegar a un recargo equivalente al 100 % del salario ordinario correspondiente al tiempo trabajado.

Trabajador feliz. Foto: Freepik.

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¿Cómo se paga actualmente un festivo trabajado?

Uno de los temas que genera más dudas entre empleados y empleadores es la forma correcta de liquidar un festivo.

El Ministerio del Trabajo explicó que el pago no corresponde únicamente al recargo adicional. En la liquidación intervienen varios componentes salariales que deben reconocerse de manera conjunta.

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Entre ellos se encuentran el pago del día de descanso remunerado, las horas efectivamente trabajadas a lo largo de la jornada festiva y el recargo legal establecido por la norma. Debido a esto, el pago que reciben muchos trabajadores puede ser superior.

El valor adicional por trabajar un festivo seguirá aumentando

Tomando como referencia el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, el valor ordinario de la hora laboral ronda los $9.216.

Con la entrada en vigor del recargo del 90 %, prevista para julio de 2026, cada hora trabajada en un festivo generará un pago adicional cercano a $8.294 sobre el valor ordinario.

En términos prácticos, una persona que labore una jornada completa de ocho horas durante un festivo podría recibir aproximadamente $66.000 adicionales solo por concepto de recargo, sin contar los demás factores salariales incluidos en la liquidación.

La medida representa una mejora importante para quienes deben mantenerse en sus puestos de trabajo durante los días en que la mayoría de los colombianos descansa.

