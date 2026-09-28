“Petro cayó en manos del gota a gota internacional”: Mauricio Cárdenas sobre crisis fiscal

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante el complejo panorama fiscal en Colombia de cara al 2027, con un faltante cercano a los 200 billones de pesos entre los proyectos proyectados y los gastos previstos, decisión que, según expertos, ha sido acertada por parte del Gobierno en medio de las negociaciones.

Para Mauricio Cárdenas, exministro de Haciendo, esta decisión es acertada en medio de la situación que atraviesa el país. Según dijo, en diálogo con Recap de Blu Radio, el problema es gracias al "gobierno de Gustavo Petro" y esta reacción temprana es la acertada para "evitar problemas para el país", además que "es la peor situación fiscal de la historia de Colombia".

"En 1999, el gobierno de ese momento, liderado por Andrés Pastrana, heredó una crisis fiscal que venía del gobierno anterior. Tuvo una tragedia también, un terremoto, y tuvo la necesidad de apelar al Fondo Monetario Internacional para financiarse. Esa fue la última vez que nosotros tuvimos un programa con el Fondo Monetario Internacional. Después Colombia fue mejorando y mejorando mucho, al punto de que el Fondo Monetario le dijo, mire, le voy a dar la tarjeta de crédito platino, la mejor, la que tengo para los mejores clientes", dijo.

Colombia y el FMI. Foto: AFP - Flow

"Cayeron en el gota a gota internacional"

Colombia perdió la flexibilidad de acceder a préstamos de manera sencilla con el FMI, según Cárdenas, porque el expresidente Petro no cuidó la regla fiscal al mantener el gasto por encima de los ingresos por lo que suspendieron la tarjeta que tenía el paús.



"El déficit fiscal de Colombia es enorme, la deuda de Colombia ha subido mucho, y lo peor es que la tasa de interés que está pagando la República de Colombia hoy está en un 13%. Hoy, hoy el gobierno para endeudarse a 10 años tiene que pagar 13%. Hace 8 o 10 años era el 6%. Entonces mucha deuda, tasas de interés muy altas, y un déficit fiscal gigantesco, eso solo se resuelve con un programa muy serio en el que el Fondo Monetario nos preste barato", detalló.

El acuerdo del FMI debe favorecer la economía colombiana de una manera favorable, pues el gobierno anterior venía pagando en tasas de interés de hasta el 15 % por uno, una tentación que, dice, pone el "gota a gota internacional" en el cual terminó cayendo el expresidente Petro.

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"Cayó realmente en manos del gota a gota internacional para poderse financiar. Colocaron los bonos a quienes los pedían con esas condiciones, con una tasa del 15%. El fondo nos va a prestar al 4 %, entonces es muy atractivo tomar la plata barata del fondo al 4 % para pagar anticipadamente créditos caros contratados al 15 %, y nos vamos a ahorrar, si vamos a pedir 20 mil millones de dólares, nos ahorramos 10 % al año, o sea, 2 mil millones de dólares. Imagínense lo que significa ahorrarse 2 mil millones de dólares, esos son 7 billones de pesos, y con eso usted resuelve problemas grandes como el de la salud", añadió.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

Refinanciación y ahorro en intereses

El plan en discusión plantea solicitar un programa por USD 20.000 millones bajo la figura de la PLL. A diferencia de otros instrumentos, la PLL no entrega la totalidad de los recursos en un solo desembolso, sino por tramos sujetos a revisiones periódicas sobre las metas de ajuste fiscal del país.

