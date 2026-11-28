El precio del dólar en Colombia registró un fuerte repunte durante las últimas semanas, en medio de una combinación de factores externos e internos que han presionado la tasa de cambio y aumentado la incertidumbre en los mercados financieros. Germán Cristancho, jefe de investigaciones económicas y análisis de mercado de Davivienda, explicó en El Radar de Blu Radio las razones detrás de este comportamiento.

El economista señaló que el peso colombiano ha tenido una de las depreciaciones más pronunciadas entre las monedas emergentes durante el último mes, aunque el balance acumulado del año todavía refleja una apreciación frente al dólar.

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“Si el periodo de análisis es el último mes, definitivamente en Colombia es donde más ha subido el dólar dentro del universo de monedas emergentes. Se ha subido más de un 10% y ha reaccionado muy fuerte”, explicó Cristancho, al comparar el comportamiento de la tasa de cambio colombiana con el de otros países de la región.

Sin embargo, precisó que el panorama cambia al observar el comportamiento de la moneda durante todo el año, pues el peso colombiano todavía se ha fortalecido cerca de un 4% frente a la divisa estadounidense.



Estados Unidos está atrayendo capital por sus tasas de interés

Uno de los principales factores externos detrás del aumento del dólar es el atractivo que han adquirido los bonos estadounidenses, debido a las tasas de interés que ofrecen en medio de las necesidades de financiamiento del Gobierno de ese país.

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Cristancho explicó que el elevado déficit fiscal y el endeudamiento de Estados Unidos han llevado a ofrecer rendimientos competitivos, lo que incentiva la llegada de capital y fortalece la moneda.

“Estados Unidos ya empezó a ofrecer tasas de interés competitivas. Estados Unidos, por su mismo problema fiscal, está viviendo una situación parecida a la que Colombia ha venido viviendo en los últimos cuatro años”, señaló.

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A este panorama se suma la volatilidad de los mercados financieros, que ha generado mayor incertidumbre entre los inversionistas y favorecido la búsqueda de activos considerados líquidos y seguros, como el dólar.

La incertidumbre fiscal en Colombia también presiona la tasa de cambio

En el frente interno, el analista destacó las preocupaciones relacionadas con el trámite de la ley de rescate económico en el Congreso y las expectativas sobre el ajuste fiscal que necesita el país.

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“Estamos en una situación muy difícil de las finanzas públicas en las que tal vez un ajuste pequeño no va a ser suficiente, y ahí es donde la tasa de cambio y los activos financieros lo van a reflejar”, advirtió Cristancho.

El economista explicó que el aumento de la prima de riesgo de Colombia y de las tasas de interés que el país debe pagar por su deuda refleja parte de esa preocupación entre los inversionistas.

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La desaceleración de las remesas, otro factor que influye

Cristancho también señaló que las remesas, que durante los últimos años han representado una fuente importante de ingresos de divisas para Colombia, han perdido parte de su dinamismo.

Según explicó, estos recursos ya no crecen a los ritmos del 12% o 17% registrados anteriormente, sino alrededor del 2%. Además, durante septiembre, el flujo de remesas hacia Colombia se redujo un 2,1% frente al mismo mes del año anterior.

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La combinación de estos factores externos e internos explica parte de la presión reciente sobre el dólar en Colombia, en un escenario en el que las expectativas fiscales y el comportamiento de los mercados internacionales seguirán influyendo en la tasa de cambio.

Entrevista completa aquí: