Por estos días avanza la discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2027 y mientras diferentes sectores plantean sus expectativas frente a la próxima negociación, analistas económicos, centros de investigación y representantes de los gremios empresariales coinciden en que el ajuste debería ubicarse por debajo del 10 %, con propuestas que van desde el 7 % hasta el 8,4 %.

Uno de los principales argumentos de quienes defienden un incremento moderado es la necesidad de que el reajuste tenga en cuenta el comportamiento de la inflación y la productividad laboral, sin generar mayores presiones sobre los precios, el empleo formal y las finanzas de las empresas, después del incremento del 23,7 % que tuvo el salario mínimo en 2026.

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Desde el Centro Javeriano de Competitividad (CJC) de la Pontificia Universidad Javeriana recomendaron que el incremento del próximo año no supere el 7 %. En el informe “Productividad y salario mínimo: propuestas de ajuste para 2027”, la institución plantea que el aumento debería compensar, como máximo, la inflación proyectada para 2026, sin adicionar puntos por productividad. Bajo ese escenario, el salario mínimo llegaría a un tope de $1.873.468 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte.

El centro de estudios advierte que existe una brecha entre el crecimiento de los salarios y el desempeño de la productividad en Colombia. Según sus mediciones, entre 2021 y 2026 el salario mínimo real aumentó un 32 %, mientras que la productividad laboral creció apenas un 4 % por hora trabajada y registró una caída del 3 % por persona ocupada.



Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, explicó que sumar anualmente la inflación y la productividad no necesariamente corrige ese desbalance histórico, debido a que la remuneración mínima ya ha crecido considerablemente por encima de la eficiencia laboral.

Por su parte, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, considera que el ajuste debería ubicarse entre el 7,3 % y el 8 %, tomando como referencia una inflación cercana al 6,3 % y una productividad alrededor del 1 %.



Los gremios también piden un incremento moderado

Desde el sector empresarial, las recomendaciones también apuntan a un aumento de un solo dígito. María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), pidió que el reajuste sea inferior al 10 % y cuestionó las propuestas de incrementos del 38 %, al considerar que no tienen sustento técnico.

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En entrevista con Blu Radio, la dirigente gremial manifestó su preocupación por las consecuencias que un aumento elevado podría tener sobre las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, que tienen una participación importante en la generación de empleo formal.

Ospina, al igual que la academía, señaló que la negociación debe considerar indicadores como la inflación, la productividad y la situación fiscal del país. En ese sentido, recordó que la productividad total de los factores se ubicó en 0,15 %, mientras que la inflación a octubre alcanzaba el 6,3 %.

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Una posición similar expresó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien reconoció que todavía no tienen una cifra definida, pero aseguró que los cálculos apuntan a que el incremento no debería superar un dígito. El dirigente gremial señaló que el aumento del 23,7 % del año anterior ha tenido consecuencias sobre la informalidad y ha contribuido a las presiones inflacionarias.

A su vez, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, considera que el incremento no debería superar el 7 % si la inflación termina el año entre el 6,3 % y el 6,4 %. A través de su cuenta de X, sostuvo que el ajuste debe corresponder, como máximo, a la suma de la inflación y la productividad, con el propósito de proteger el ingreso real de los trabajadores sin poner en riesgo el empleo, la sostenibilidad empresarial y el crecimiento económico.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, también planteó que el aumento no debería estar por encima del 7 %. Según explicó, las expectativas de inflación para el cierre de 2026 se ubican en 6,79 %, mientras que el crecimiento de la productividad sería del 0,15 %, lo que daría un resultado de 6,94 %.

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Velasco advirtió que un incremento superior podría afectar el empleo, la formalidad y el poder adquisitivo de los trabajadores informales, cuyos ingresos no necesariamente aumentan al mismo ritmo que el salario mínimo, pero sí deben enfrentar los mayores precios.

Entre los análisis técnicos también está el de Carlos Alberto Velásquez, director de Investigaciones de Alianza Valores, quien considera que el incremento no debería superar el 8 %. Según explicó, un ajuste por encima de ese porcentaje podría generar nuevas presiones inflacionarias y un choque adicional sobre el mercado laboral.

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Wilson Rodríguez, profesor de economía de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA) de la Universidad de La Sabana, planteó, en entrevista con la misma institución, un escenario de aumento del 8,4 %, resultado de sumar una inflación observada del 6,3 % y una productividad laboral cercana al 2 %.

Por su parte, la codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, propuso que el incremento se ubique alrededor del 8 %. En una entrevista con Bloomberg Línea, explicó que su cálculo contempla una inflación que cerraría 2026 en un nivel máximo del 7 % y un crecimiento de la productividad laboral cercano al 1 %.

Para Acosta, un ajuste de esa magnitud permitiría mejorar la remuneración de los trabajadores sin exacerbar las presiones inflacionarias ni incrementar de manera desproporcionada los costos de los empleadores.