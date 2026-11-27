Quedó oficialmente instalada la mesa de concertación del salario mínimo para 2027. La reunión se llevó a cabo este viernes 27 de noviembre en Cafam La Floresta, en Bogotá, y contó con la participación de representantes del Gobierno nacional, trabajadores, empresarios y pensionados, quienes comenzarán la discusión para definir el aumento que recibirán millones de colombianos a partir del próximo año.

Durante la instalación, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, aseguró que el Gobierno no llega con una cifra definida para imponer, sino con la disposición de alcanzar un acuerdo que permita mejorar los ingresos de los trabajadores sin afectar la sostenibilidad de las empresas.

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“El Gobierno de la Patria Milagro no llega a esta mesa con una cifra que imponer. Llega con la voluntad política de propiciar un acuerdo, con la responsabilidad de cuidar la economía y con el compromiso de defender la dignidad del trabajo”, afirmó la funcionaria.

Mesa de concertación para salario mínimo 2027 Foto: suministrada

Como parte de los insumos para la negociación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó las cifras económicas y laborales del país. Entre enero y septiembre de 2026, la economía registró un crecimiento del 2,1 %, mientras que la tasa de desempleo pasó del 9,3 % al 8,8 % y la tasa de ocupación aumentó del 58,2 % al 58,7 %.



Sin embargo, uno de los datos que también estará sobre la mesa es que 12.681.000 personas ocupadas reportaron ingresos inferiores a un salario mínimo, equivalentes al 53,4 % de la población considerada en esta medición. Además, la informalidad laboral se ubicó en 54,8 %.

En este proceso participarán las centrales obreras CUT, CGT y CTC; los gremios empresariales ANDI, Fenalco, Acopi, SAC y Asobancaria, así como representantes de las organizaciones de pensionados y diferentes entidades del Gobierno.

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La ministra del Trabajo señaló que el propósito será encontrar un equilibrio entre el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores y la capacidad de la economía para sostener ese incremento.