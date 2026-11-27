Un incremento superior al 10 % podría estar sobre la mesa de negociación del salario mínimo para 2027. Así lo planteó John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), quien aseguró que las centrales sindicales mantienen la disposición de presentar una propuesta unificada y llegar a un acuerdo con los empresarios.

“Esperemos que eso se dé dentro de un marco razonable.La cifra de dos dígitos significa 10 en adelante, es un buen número de arranque (...) Bamos a presentar nuestra cifra oficial el 10 de diciembre.” consideró caicedo

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El dirigente sindical también se refirió a las cifras presentadas por el DANE durante la mesa de concentración y manifestó su preocupación por los más de 12 millones de colombianos que, según los datos expuestos, reciben ingresos inferiores al salario mínimo.

Para las centrales obreras, este panorama abre interrogantes sobre las condiciones laborales y la situación económica de los trabajadores, especialmente frente al incremento del 23 % que tuvo el salario mínimo durante este año. “podríamos pensar también que dentro de esos 12 millones habrán trabajadores que no les aplicaron el 23 % de incremento del salario mínimo o que está pasando en la economía colombiana.” aseveró



Por esta razón, las organizaciones sindicales realizarán una reunión interna el próximo lunes con sus equipos de economistas, con el propósito de estudiar las estadísticas y definir los elementos que tendrán en cuenta para construir su propuesta de incremento salarial.

Caicedo aseguró que se espera que esta reunión les arroje una cifra para poder establecer su propuesta pero dejó claro que las centrales sindicales tienen la disponibilidad y la disposición de llegar a un acuerdo con el sector empresarial. “Entendemos también muchas circunstancias, entendemos también que hay necesidad y el país lo necesita que se dé este acuerdo entre las partes para el crecimiento de todos.” afirmó

Costo de vida/ Foto de referencia Foto: Blu Radio

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Cuestionamientos a las cifras presentadas por el DANE

Por otro lado, al terminar de la mesa de concertación, Nelson Alarcón, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionó algunos de los indicadores presentados por el DANE, particularmente los relacionados con la distribución de los ingresos de los trabajadores.

De acuerdo con las estadísticas expuestas, entre enero y septiembre de 2025 cerca de 2,3 millones de personas recibían exactamente un salario mínimo. Para el mismo periodo de 2026, la cifra cayó a 1,1 millones. En contraste, la población ocupada que recibe menos de un salario mínimo pasó de 11,4 millones a 12,6 millones de personas.

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Frente a este comportamiento, Alarcón cuestionó qué ocurrió con los trabajadores que dejaron de aparecer en el rango de quienes reciben exactamente un salario mínimo y por qué aumentó el número de personas que devengan menos de ese valor. También manifestó que algunos indicadores sobre informalidad laboral no coinciden con las cifras que manejan las organizaciones sindicales.

“¿Por qué muchos trabajadores haciendo un promedio menos del 90 % del salario mínimo? ¿Dónde están esos trabajadores? ¿Qué pasó con esos indicadores?”, preguntó el dirigente sindical.

Ante estos interrogantes, explicó que durante la reunión formularon varias preguntas al DANE y al Ministerio del Trabajo, cuyas respuestas quedaron pendientes mientras las entidades verifican las fuentes de información y los datos presentados.

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Las centrales sindicales analizarán estas estadísticas en su reunión interna del próximo lunes, antes de presentar oficialmente su propuesta de incremento salarial para 2027, prevista para el 10 de diciembre.