El Ministerio de Vivienda presentó el programa 'Mi Casa Milagro', una nueva estrategia para recuperar el subsidio de vivienda en el país y el cual esperan pueda entrar en rigor a partir de 2027 para que miles de colombianos puedan cumplir su sueño de tener casa propia.

Según el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se trata de una herramienta que permitirá a miles de colombianos comprar casa propia, cuyos detalles están en definición con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, además que es un programa contemplado con una inversión de 20 billones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

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"Uno de los mecanismos más importantes es el subsidio para adquisición de vivienda, que representa la dignificación de los colombianos y una oportunidad enorme para que puedan volver a estructurar su proyecto de comprar casa", dijo.

Subsidio de vivienda en Colombia. Foto: Magnific y Blu Radio

¿Cómo funcionará el nuevo subsidio de vivienda del Gobierno?

La idea del programa es ayudar con hasta 30 salarios mínimos y serían otorgados por orden de llegada. También permitirá la concurrencia de subsidios, es decir, los interesados podrían aplicar no solo a esta, sino a varios programas para poder adquirir su vivienda en Colombia.



“Hay una cifra más alarmante: 153 mil familias en Colombia tenían en las manos el título de su casa y lo perdieron. Los subsidios se quedaron sin el cierre y al quedarse sin el cierre perdieron su casa”, se lamentó el ministro Beltrán.

El objetivo del Gobierno es entregarlos sin intermediarios ni criterios territoriales de acceso, abriendo mayores posibilidades en la población para adquirir y hacer parte del programa.

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Por otro lado, se plantea también un programa para ayudar en la zonas rurales, tanto para construcciones como apoyo para mejorar casas de campesinos que podrían llegar hasta los 18 salarios mínimos, todo esto para mejorar la calidad de vida de miles de personas en todo el país.