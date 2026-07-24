Porkaméricas 2026 exhibe crecimiento histórico de la porcicultura colombiana

Más de 2.500 representantes de la cadena porcícola participan en Porkaméricas 2026, en Cartagena, un encuentro que pone sobre la mesa los avances de una industria que llega con cifras históricas en producción, consumo, sanidad, sostenibilidad e innovación. Durante tres días, productores, empresarios, investigadores y expertos nacionales e internacionales analizan los retos y oportunidades de un sector que continúa fortaleciendo su competitividad.

Al respecto, Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkolombia, Fondo Nacional de la Porcicultura afirmó que la industria porcícola solo está por detrás de la industria del pollo y el café, ocupando el tercer lugar en el país. "Ya superamos a la industria láctea, la ganadería bovina y nos proyectamos a ser número uno en el sector del agro colombiano".

El escenario coincide con un año de resultados sin precedentes para la porcicultura colombiana. En 2025, la producción nacional de carne de cerdo alcanzó las 663.875 toneladas, lo que representó un crecimiento del 9,1 % frente al año anterior. Detrás de ese desempeño, Porkcolombia y el Fondo Nacional de la Porcicultura destacan una estrategia basada en la reinversión de recursos de los productores para fortalecer la sanidad, la tecnificación, la comercialización, la sostenibilidad y la promoción del consumo.

Precisamente, uno de los temas centrales del evento es la evolución del mercado interno. El consumo per cápita pasó de 4,8 kilogramos por habitante en 2010 a 15,8 kilogramos en 2025. De ese total, 12,5 kilogramos corresponden a producción nacional y 3,3 kilogramos a producto importado, una participación del 79 % que evidencia el peso de la oferta colombiana.



Respecto al tema de las exportaciones, Fajardo agregó que Colombia está "preparando la primera exportación porcina a Filipinas para este año, es un tema que ha tenido demoras porque los mercados cárnicos no se abren tan fácilmente, por eso la estrategia de Colombia estos años ha sido garantizar la visibilidad del mercado hacia el exterior. Además, tenemos también abiertos mercados como los de Singapur y Hong Kong".

Rueda de negocios: una oportunidad de apertura y alianza de mercados

La agenda de Porkaméricas 2026 también incluye una rueda de negocios que conectará a porcicultores con compradores estratégicos del canal HORECA, además de espacios para fortalecer alianzas comerciales. Estas iniciativas se complementan con el trabajo permanente del área de Comercialización del Fondo Nacional de la Porcicultura, que acompaña a los productores en la gestión del riesgo, el desarrollo de habilidades de venta y la diversificación de cortes y productos para ampliar su presencia en nuevos mercados.

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Paralelamente, el Laboratorio Porkcolombia procesa, desde 2023, un promedio de 160.000 muestras anuales para apoyar la vigilancia epidemiológica de la población porcina.

Avances sanitarios y sostenibilidad

Durante varias conferencias alrededor de Tendencias macroeconómicas, riesgos geopolíticos, Cambio demográfico y tendencias de consumo y Plan nacional de erradicación de PRRS y otros desafíos sanitarios para Colombia, se habló entre otras cosas, de los avances sanitarios como la cifra del 95% de la producción nacional tecnificada, la cual se encuentra libre de Peste Porcina Clásica (PPC). A este resultado se suma el reconocimiento otorgado en 2026 por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que avaló a Colombia como país libre de Gastroenteritis Transmisible Porcina.

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El fortalecimiento sanitario también se refleja en la producción primaria. Un total de 309 predios han sido cotejados en buenas prácticas ganaderas, proceso que verifica aspectos como bioseguridad, bienestar animal, manejo ambiental, calidad del agua y del alimento, además del uso adecuado de medicamentos.

La sostenibilidad hace parte de los ejes de discusión del congreso. El aprovechamiento de la porquinaza como biofertilizante impulsa modelos de economía circular con un potencial estimado de 16,5 megatoneladas de porquinaza líquida al año, volumen que podría representar un ahorro promedio de 119 millones de pesos mensuales por granja.

"El sabor del cerdo colombiano se toma Cartagena"

Fuera del centro de convenciones, Porkaméricas 2026 extiende su alcance con la campaña "El sabor del cerdo colombiano se toma Cartagena". Trece restaurantes de la ciudad ofrecen preparaciones especiales con carne de cerdo colombiana, una iniciativa que busca acercar a consumidores, chefs, productores y establecimientos gastronómicos, al tiempo que promueve nuevas oportunidades comerciales para una cadena que hoy posiciona a Porkcolombia como el tercer gremio del país en generación de valor agregado y aporte al PIB subsectorial.