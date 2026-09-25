Presidente de la Cámara pide a nueva dirección de Ecopetrol fortalecer exploración y producción

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, hizo un llamado a la nueva dirección de Ecopetrol para que concentre sus esfuerzos en fortalecer la exploración y aumentar la producción de hidrocarburos.

“Ecopetrol tiene nuevo presidente y tiene una tarea muy clara: aumentar el valor de la compañía, explorar y aumentar exponencialmente su producción”, afirmó.

El dirigente señaló que la estatal debe avanzar en una estrategia que permita elevar el valor de la compañía y contribuir a mantener la autosuficiencia energética del país, en medio del proceso de renovación de su cúpula directiva.

“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones. Necesitamos una Ecopetrol fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética del país. Es hora de su renacer”, advirtió.



Según Barguil, la continuidad de las actividades de exploración y producción es necesaria para proteger las reservas de petróleo y mantener la estabilidad fiscal y energética de Colombia y, así, evitar una mayor dependencia de las importaciones.