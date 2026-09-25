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Blu Radio  / Economía  / Presidente de la Cámara pide a nueva dirección de Ecopetrol fortalecer exploración y producción

Presidente de la Cámara pide a nueva dirección de Ecopetrol fortalecer exploración y producción

El pronunciamiento se produce ante la llegada de Joaquín Gutiérrez a la dirección de la principal empresa de hidrocarburos del país.

Petroleo-AFP.jpg
Petróleo
Foto: AFP
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, hizo un llamado a la nueva dirección de Ecopetrol para que concentre sus esfuerzos en fortalecer la exploración y aumentar la producción de hidrocarburos.

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“Ecopetrol tiene nuevo presidente y tiene una tarea muy clara: aumentar el valor de la compañía, explorar y aumentar exponencialmente su producción”, afirmó.

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El dirigente señaló que la estatal debe avanzar en una estrategia que permita elevar el valor de la compañía y contribuir a mantener la autosuficiencia energética del país, en medio del proceso de renovación de su cúpula directiva.

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“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones. Necesitamos una Ecopetrol fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética del país. Es hora de su renacer”, advirtió.

Según Barguil, la continuidad de las actividades de exploración y producción es necesaria para proteger las reservas de petróleo y mantener la estabilidad fiscal y energética de Colombia y, así, evitar una mayor dependencia de las importaciones.

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