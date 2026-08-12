Prosperidad Social anuncia segunda transferencia para hogares damnificados de Renta Ciudadana

Prosperidad Social anunció una nueva entrega de recursos para miles de hogares que resultaron afectados por las inundaciones registradas en febrero pasado en diferentes regiones del país. La entidad confirmó que la segunda transferencia de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana comenzará el viernes 14 de agosto y se extenderá hasta el 24 de agosto de 2026.

El programa busca brindar apoyo económico a familias damnificadas por emergencias de origen natural o contingencias que hayan sido reconocidas oficialmente por las autoridades.

¿Quiénes recibirán la segunda transferencia de Renta Ciudadana?

En este ciclo fueron seleccionados 46.703 hogares damnificados por las inundaciones de febrero en 19 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira y Sucre.



Los beneficiarios fueron identificados a partir de los listados oficiales de personas damnificadas suministrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Para esta segunda entrega, Prosperidad Social destinó más de $23.351 millones. Además, se incorporaron 17.446 hogares adicionales frente al primer listado, cuyos beneficiarios recibieron la transferencia a finales de julio.

Publicidad

El pago se realizará mediante giro en los puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS, de acuerdo con la programación establecida para este ciclo.

Prosperidad Social explicó que la Línea de Atención a Emergencias constituye el primer mecanismo permanente de Renta Ciudadana creado específicamente para responder de manera focalizada a hogares afectados por emergencias.

La entidad aclaró que no es la encargada de identificar o certificar a las personas damnificadas. Su función consiste en realizar la focalización, validación y coordinación de las transferencias tomando como referencia la información entregada por las autoridades competentes.

Publicidad

¿Dónde consultar información sobre Renta Ciudadana?

Prosperidad Social recordó que todos los trámites relacionados con sus programas son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar posibles fraudes, los beneficiarios pueden consultar información únicamente a través de los canales oficiales de la entidad y realizar allí sus solicitudes, consultas o PQRSDF.

Prosperidad Social mantiene atención virtual en ocho regiones

El anuncio de la transferencia se conoce un día después de que Prosperidad Social informara sobre la suspensión de la atención presencial en ocho gerencias regionales debido a los daños ocasionados por el terremoto de 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto.

Las sedes afectadas corresponden a Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Quindío, Risaralda, Urabá y Valle del Cauca. En estos lugares, la atención se mantiene de manera virtual desde el 11 de agosto y continuará bajo esta modalidad mientras se evalúan las condiciones de seguridad, estabilidad y funcionamiento de las instalaciones.