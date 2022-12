Protestas contra Ruta del Sol en Santa Marta

Con la obra se agilizó el tráfico vehicular por este tramo de la troncal del Caribe en el sur de la ciudad, pero se aumentó la accidentalidad con los peatones que están obligados a atravesar la vía.



En un mes, cuatro personas han muerto, más de 12 resultaron heridas y se están registrando entre dos y tres accidentes diarios en un tramo de unos dos kilómetros, aproximadamente. La última víctima fatal se presentó este lunes; una mujer se bajó de un bus que iba de oriente a occidente y atravesando la vía para dirigirse a su casa, situada en la urbanización del frente, fue atropellada por un taxi.



Vecinos del sector volvieron a protestar y varios de ellos quemaron llantas y trataron de bloquear la vía por lo que fue necesaria la intervención de la Policía. Este martes se aglomeraron en los alrededores del intercambiador en donde se reunieron con el alcalde en busca de una solución.



La gente solicita señalización ya que aseguran que la que existe es muy escasa, iluminación y puentes o pasos peatonales demarcados. Este tramo de la troncal que atraviesa un sector muy poblado de Santa Marta pasó de ser una vía de dos carriles y unos 11 metros de ancho a una de 16 con una anchura total de más de 60 metros, de ahí que atravesarlo sea toda una odisea para millares de peatones.



El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, luego de reunirse con la comunidad señaló que, aunque se trata de una vía nacional, hay que buscar los mecanismos jurídicos que le permitan al distrito entrar a apoyar en la solución a esta problemática. Aunque aclaró que no era el momento de entrar en discusión con la concesión Ruta del Sol II y la Gobernación del Magdalena, señaló que la obra presenta fallas por la falta de espacio para los peatones, poca señalización y falta de iluminación.



Por su parte, la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, manifestó que inicialmente el puente peatonal no estaba contemplado en esta zona de la doble calzada, pero ya comenzaron a analizar el tema. “Tenemos que establecer una cultura ciudadana, que las personas atraviesen por las zonas demarcadas, porque mira que en otros sectores se han construido puentes y los peatones no los utilizan”, anotó la mandataria.



La vía que une a Santa Marta con Ciénaga en doble calzada es un tramo de unos 30 kilómetros, se inició en el 2006, estaba proyectada para ser entregada en el 2009, han pasado 11 años y aún no se termina. Su construcción es adelantada por el consorcio concesión Ruta del Sol II y la supervisión de la obra está a cargo de la Gobernación del Magdalena.



