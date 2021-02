Proyecto de ley busca llevar subsidio a la nómina hasta septiembre: Pymes piden ampliarlo

Hasta el 17 de febrero, los empresarios se pueden postular para recibir el subsidio a la nómina y, a menos que algo cambie, esta una de las últimas convocatorias del programa porque la ley dice que se acabará en marzo. Sin embargo, un grupo de congresistas liberales ya radicó un proyecto de ley que ampliaría el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) hasta septiembre y además eliminaría las restricciones para las pymes con menos de tres empleados.

El problema es que las sesiones formales del Congreso solo arrancarán a mediados de marzo.

"Le hicimos un llamado al Gobierno Nacional para que convoque a sesiones extras, para que iniciemos inmediatamente el trámite de esta iniciativa. Incomprensiblemente el Gobierno no ha querido convocar a sesiones extra. Francamente me pregunto, ¿de qué lado está el Gobierno? ¿por qué no toma partido a favor de los empresarios?", aseguró a BLU Radio el senador Rodrigo Lara , coautor de la iniciativa.

Los gremios llevan semanas alertando por la grave situación en la que quedaron muchas compañías tras los cierres del segundo brote de la pandemia y quieren que se alargue el programa. Algunos incluso pidieron la declaratoria de un nuevo estado de emergencia, pero por el momento no hay señales de que ese vaya a ser el camino.

Desde Acopi, las pymes están pidiéndole al Gobierno que amplíe el monto del subsidio (que hoy cubre el 40% del salario mínimo sin prestaciones) y extienda el programa hasta que exista una vacunación masiva que evite nuevos confinamientos.

"Al ser este un año de incertidumbre, el programa debería ir por lo menos hasta diciembre y debería incluir también el subsidio a la prima", aseguró la presidente de Acopi, Rosmeri Quintero.

Debido a su impacto fiscal, esta ley requeriría del aval del Ministerio de Hacienda durante su trámite en el Congreso.

De acuerdo con información de la Unidad de Gestión de Parafiscales, hasta el mes de noviembre el Paef había entregado 4.9 billones de pesos en incentivos a las empresas a cambio de proteger los empleos de 3.6 millones de trabajadores.