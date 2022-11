Proyecto Hidroituango cuenta con pólizas de seguros por más de USD 3.000 millones

Según EPM, la empresa cuenta con un esquema sólido de pólizas de seguros vigentes consistente en USD 2.550 millones que cubren daños materiales de infraestructura y equipos.

También cuenta con pólizas de lucro cesante por USD 628 millones, para un total asegurado de USD 3.178 millones.

Estas pólizas se encuentran contratadas con firmas representativas del sector asegurador a nivel mundial.

Dichas pólizas suman un poco más de 9,2 billones de pesos a precios de hoy, aunque hay que tener presente que el proyecto Hidroituango tiene un costo superior a los 11 billones de pesos.

Dice EPM que la empresa resistirá financieramente toda la emergencia en Hidroituango.

De acuerdo con la compañía, en 2018 los ingresos financieros asociados a la operación del proyecto Ituango representan un porcentaje no material de sus ingresos, dado que el presupuesto básicamente consideró un mes de operación de la primera de las ocho turbinas que forman parte del proyecto, por lo cual la contingencia presentada no implica afectación de los resultados financieros de la vigencia 2018, en términos de ingresos no recibidos.

Para los años 2019 y siguientes la compañía está determinando los respectivos impactos.

Dice que se podrían presentar afectaciones en ingresos no recibidos o lucro cesante, multas o garantías y en 2020 y 2021 en potenciales pérdidas por compra de energía vendida y no generada por Ituango.