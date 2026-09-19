¿Puede "comprar" semanas para pensionarse? Experto explica qué hacer si le faltan

Cuando una persona se acerca a la edad de jubilación y descubre que su historia laboral registra menos semanas de las que esperaba, una de las primeras preguntas que puede hacerse es si existe alguna forma de pagar esos periodos faltantes para completar el requisito de pensión.

Sin embargo, pagar dinero no permite convertir automáticamente un periodo que nunca fue trabajado en semanas cotizadas. El punto de partida, según explica Marcelo Duque, director de Cómo Me Pensiono y experto en temas pensionales, debe ser otro: establecer por qué esas semanas no aparecen en la historia laboral.

La diferencia es importante, especialmente en un escenario en el que los cambios del sistema pensional hacen necesario que los trabajadores conozcan con precisión la información registrada a su nombre.

Lo primero que debe hacer una persona no es buscar cómo comprar semanas, sino revisar por qué no aparecen. Si realmente trabajó durante ese periodo, debe verificar qué ocurrió y reunir las pruebas que permitan demostrarlo explicó Duque

No todas las semanas que faltan tienen el mismo origen

Encontrar menos semanas de las esperadas no necesariamente significa que la persona deba resignarse a no contabilizarlas. Hay que determinar primero qué ocurrió durante el periodo que no figura en los registros.



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Por ejemplo, puede tratarse de una persona que efectivamente trabajó para un empleador, pero los aportes correspondientes nunca fueron realizados o no quedaron registrados correctamente. En ese escenario, el trabajador puede contar con elementos que permitan demostrar que existió una relación laboral durante ese tiempo.

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La situación es distinta cuando simplemente se pretende agregar semanas correspondientes a periodos en los que no hubo trabajo ni cotización.

Duque enfatiza que una corrección de la historia laboral no puede hacerse únicamente con el propósito de alcanzar el número de semanas requerido para pensionarse.

La corrección tiene que estar ceñida a la realidad. No se pueden incorporar semanas solamente porque la persona las necesita para pensionarse. Tiene que existir evidencia de que ese periodo fue trabajado y que había una obligación de realizar los aportes señaló el experto

Por eso, contratos, comprobantes, documentos laborales y demás soportes que permitan acreditar la existencia de una relación de trabajo pueden adquirir relevancia cuando se presenta una inconsistencia.

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¿Y qué pasa con quienes trabajaron como independientes?

Otro escenario corresponde a quienes ejercieron actividades como trabajadores independientes y durante determinados periodos no hicieron las cotizaciones correspondientes.

Pensiones. Foto: Freepik.

En estos casos, dependiendo de las circunstancias particulares, pueden existir procedimientos para regularizar determinados periodos. Algunas situaciones pueden requerir cálculos actuariales y el pago de los valores establecidos para ese trámite.

Esto, no obstante, no equivale a comprar semanas de manera directa. Primero debe establecerse cuál era la situación de la persona durante ese periodo y qué mecanismo contempla la normativa para regularizarla.

Por eso, dos trabajadores que aparentemente tienen el mismo problema —un número de semanas inferior al esperado— podrían tener rutas diferentes para resolverlo.

En materia pensional, la prisa y la generalización no son buenos aliados. Cada persona tiene una historia laboral diferente y lo que puede funcionar en un caso no necesariamente aplica para otro afirmó Marcelo Duque

Por qué conviene revisar la historia laboral

La revisión de las semanas cotizadas también cobra importancia por los cambios que se avecinan en el sistema pensional colombiano.

La Corte Constitucional fijó el 1 de abril de 2027 como fecha para la entrada en vigencia de las disposiciones de la reforma pensional. En este contexto, conocer cuál es la información que aparece oficialmente en la historia laboral puede ayudar a determinar la situación particular de cada trabajador.

La Ley 2381 de 2024 estableció, para el régimen de transición, como uno de sus referentes 750 semanas para las mujeres y 900 para los hombres, junto con las demás condiciones contempladas en la norma.

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Por eso, revisar la historia laboral con anticipación puede permitir detectar inconsistencias antes de que llegue el momento de solicitar la pensión.

¿Qué debería hacer si encuentra un error?

El primer paso es verificar el número de semanas que aparecen registradas y compararlo con los periodos en los que efectivamente trabajó o realizó aportes.

Si existe una diferencia, la persona debería identificar exactamente qué periodo falta, qué actividad desarrolló durante ese tiempo y qué documentos conserva para demostrarlo.

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De acuerdo con el experto, tampoco es recomendable tomar decisiones apresuradas únicamente porque faltan semanas.

“Antes de tomar una decisión, es fundamental revisar las semanas, entender cada caso y determinar cuál es la ruta adecuada”, concluye Duque.

En ese sentido, revisar la historia laboral no debería ser un trámite que se deje para el último momento. Detectar con anticipación los periodos que no aparecen registrados y conservar las pruebas correspondientes puede facilitar la corrección de inconsistencias cuando haya razones para solicitarla.

La clave, entonces, no está en “comprar” semanas, sino en establecer si realmente existen periodos laborales o de cotización que deberían hacer parte de la historia laboral y cuál es el procedimiento que corresponde en cada caso.