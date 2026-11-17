La intervención de Ueno Bank en Paraguay ha generado preguntas entre los ahorradores, pues muchos se cuestionan qué pasa con su dinero si el banco en el que tienen sus depósitos deja de operar. En Colombia existe un mecanismo para proteger parte de estos recursos en caso de que una entidad financiera sea liquidada.

Se trata del Seguro de Depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), que ofrece una cobertura de hasta $50 millones por persona y por institución financiera inscrita. El respaldo es automático y gratuito, por lo que los clientes no necesitan contratar una póliza adicional ni pagar para acceder a esta protección.

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Sin embargo, la situación cambia cuando los ahorros superan los $50 millones. Si un usuario tiene $80 millones en productos cubiertos de una misma entidad, Fogafín responde únicamente por un máximo de $50 millones. Los $30 millones restantes quedarían sujetos al proceso de liquidación y a los recursos disponibles para atender las obligaciones.

En cambio, si esos $80 millones están distribuidos entre dos entidades inscritas, con $40 millones en cada una, ambos saldos podrían quedar completamente amparados.



Ueno Bank en Paraguay. Foto: AFP

¿Qué pasa con el dinero que supera los $50 millones?

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Los recursos que exceden el límite no desaparecen automáticamente, pero tampoco tienen garantizada su devolución total. El cliente debe presentar su reclamación durante el proceso de liquidación y su recuperación dependerá de los activos disponibles, las deudas de la entidad y el orden legal de pago a los acreedores.

Por eso, distribuir los ahorros entre diferentes instituciones inscritas en Fogafín puede ayudar a mantener los depósitos dentro del monto cubierto.

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¿Los bancos digitales tienen protección?

El hecho de que una entidad funcione a través de una aplicación no significa que sus depósitos estén protegidos automáticamente. Lo determinante es el tipo de institución y su inscripción en Fogafín.

Si una entidad digital cuenta con licencia bancaria y cumple los requisitos para estar inscrita en el fondo, los depósitos elegibles tienen las mismas condiciones de cobertura que los de un banco tradicional.

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El seguro, sin embargo, no cubre inversiones en acciones, determinados bonos, productos fiduciarios ni seguros. Por eso, antes de depositar o invertir dinero, conviene identificar qué producto se está contratando y verificar si la entidad está inscrita en Fogafín.

Una referencia para hacerlo es el sello del Seguro de Depósitos, que aparece en los extractos y en la publicidad de las instituciones que cuentan con esta protección.