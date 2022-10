Puente Hisgaura presenta fisuras y deformaciones: Sociedad Colombiana de Ingenieros

Con base en documentos y fotografías que muestran grietas y deformaciones longitudinales y torsionales de las vigas laterales en el puente Hisgaura ubicado en Santander, la Sociedad Colombiana de Ingenieros advirtió que el Instituto Nacional de Vías, Invías, no deberá autorizar la recepción de la estructura.



De acuerdo con el presidente de la SCI, Argelino Durán Ariza, expertos de la sociedad que fueron citados por el Invías vieron fotografías de la parte inferior de la obra en las que se observa una alta fisuración de la loza del puente que nunca se puso en conocimiento en la mesa de trabajo anterior.

“Las grietas son importantes, son largas, en la foto que yo estuve mirando, no hay elemento de escala que uno pueda medir pero son importantes; yo creo que cubren el 20% sumando las fisuras que se están presentando a ambos costados, el 20% del ancho de la loza”, aseguró Durán.



Y destaca dos aspectos como conclusión de la mesa de trabajo que se realizó el pasado 1 de marzo:



El primero, que comprobaron que el diseño de la prueba de carga y los resultados no estaban a disposición del Invías, tampoco de los expertos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.



Segundo, a pesar de que los ingenieros habían pedido hacer una modelación estructural de cómo quedó el puente para verificar la respuesta del mismo, esta no no se ha hecho.



“Hoy 6 de marzo estamos radicando una carta dirigida al Fondo Adaptación e Invías para que se cumpla con todos estos requisitos antes de considerar el recibo definitivo del puente”, explicó Durán Ariza.



El pasado 4 de marzo la SCI, a través de una carta dirigida al Invías y firmada por los ingenieros Luis Guillermo Aycardi, German Escobar y Armando Palomino, advirtieron sobre la delicada situación de la megaestructura.

“Debido a la geometría que presenta el puente y al estado de agrietamiento, se hace necesario un estudio patológico y el levantamiento geométrico detallado de la situación del puente”, dice un aparte de la carta.



El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros explicó que ese estudio de patología busca determinar cuál es la profundidad que tiene la fisura del Puente y hasta donde llega, porque eso puede afectar su capacidad estructural y su durabilidad.



También consideran los expertos que es urgente interrumpir de inmediato la tarea que se adelanta en la actualidad de colocación de faldones laterales o imposta metálica propuesta para el ocultamiento de las deformaciones de los bordes laterales del tablero.



“Ese elemento entorpecería el levantamiento geométrico y los estudios que se deben hacer a la superestructura del puente”.

