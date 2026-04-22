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Blu Radio  / Economía  / ¿Qué es el factoring, la alternativa que se ve en las facturas?

¿Qué es el factoring, la alternativa que se ve en las facturas?

Con más de 1,5 millones de facturadores electrónicos y un ecosistema en crecimiento, el factoring ya moviliza recursos cercanos al 3 % del PIB en Colombia.

Factura referencia.jpg
Factura
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

En las empresas la liquidez marca la diferencia entre crecer o estancarse, el factoring se ha convertido en una herramienta clave. En un mercado en el que cerca del 60 % de las transacciones se realizan a crédito, muchas compañías enfrentan largos ciclos de espera para recibir pagos, lo que impacta directamente su flujo de caja y limita su capacidad de inversión.

El factoring surge como una solución práctica a este problema. En términos simples, permite a una empresa convertir sus cuentas por cobrar en dinero inmediato, sin necesidad de esperar a que se cumplan los plazos de pago. Tal como lo explica Vivian Acuña, country manager de Kapital Colombia, si una compañía emite una factura a 120 días, puede venderla y recibir hasta el 90 % de su valor de manera anticipada, transformando así una venta a crédito en liquidez sin endeudarse.

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A diferencia de un crédito tradicional, el factoring no aumenta las obligaciones financieras de la empresa, ya que no se trata de un préstamo. Además, el análisis para acceder a este mecanismo se centra principalmente en la calidad de la factura y en la capacidad de pago del cliente, lo que facilita su uso especialmente para pequeñas y medianas empresas que no siempre cumplen con los requisitos de la banca tradicional.

En la práctica, el proceso es sencillo: una empresa emite una factura por un producto o servicio, un tercero —generalmente una entidad financiera o plataforma especializada— adelanta el dinero y luego se encarga de cobrar al cliente en la fecha acordada. Este sistema se ha fortalecido en Colombia gracias a herramientas como Dian y su plataforma Radian, que permiten registrar y dar trazabilidad a las facturas electrónicas, brindando mayor seguridad en las operaciones.

El crecimiento del factoring en el país ha sido significativo, impulsado por la digitalización y el aumento de la facturación electrónica. Hoy, esta herramienta moviliza recursos cercanos al 3 % del PIB y se perfila como una alternativa cada vez más relevante para mejorar la gestión financiera.

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