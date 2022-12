¿Qué hacer con los contratos de Odebrecht?

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, manifestó que en este momento está buscando la manera para que el escándalo de Odebrecth no afecte las obras que están en curso.



En ese sentido explicó que existe la opción de que el contrato sea anulado por un juez y aparezca un nuevo proceso de selección.



Además, manifestó que también hay la posibilidad de que los socios de la empresa asuman el contrato.



“Eventualmente los socios podrían adquirir la participación de la compañía Odebrecht o que venga una nueva empresa, presentada por estos socios”, añadió.



De otro lado, manifestó que es muy frustrante que se presenten hechos de corrupción y que por lo tanto debe haber un “divorcio entre contratación y política”.



“En 13 años de vida de esta institución gremial nunca se habían activado los protocolos para expulsar a una empresa, como se hizo con Odebrecht”, dijo.



Agregó que para tomar esta decisión se tuvo en cuenta las investigaciones que adelantan las autoridades de Colombia y Estados Unidos contra la multinacional, aparentemente, por recibir sobornos.



“Nosotros no podíamos actuar si no teníamos una información comprobada y veraz como la que tenían las autoridades de Estados Unidos”, dijo.