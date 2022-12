Reactivaremos de forma inteligente restaurantes y gimnasios: alcalde de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, explicó que la ciudad aumentará la realización de exámenes de COVID-19 en los diferentes barrios a través de la estrategia Prass.

Este proceso es para ir directamente a las viviendas y hacer el tamizaje para aislar a las personas con síntomas de COVID-19 para iniciar una reapertura económica sectorizada.

Ayer visitamos 778 personas en el barrio Mutis donde se implementó el PRASS. El 3% nos mencionaron q habían tenido contacto con algún caso positivo. A 75 personas con casos sintomáticos respiratorios se les solicitó entrar en aislamiento. No podemos bajar la guardia, cuidémonos! — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) August 23, 2020

“Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir buscando la forma inteligente y eficiente para reactivar otros sectores como el gastronómico, los gimnasios y las iglesias, para que sigamos en esta nueva normalidad, hemos aumentando nuestra capacidad hospitalaria”, afirmó el alcalde de la ciudad.

En cuanto a la capacidad de UCI instaladas, el mandatario local explicó que muy pronto llegarán nuevas camas para atender pacientes en el Hospital Local del Norte. Así mismo se tendrán 20 camas nuevas en un hospital militar en convenio con el Ejército Nacional.

“Las camas no van a ser suficientes si no nos comprometemos con romper esas cadenas de contagio, evitar salir a las calles si no es estrictamente necesario, lo mejor es no salir si no es algo necesariamente urgente y de abastecimiento”, explicó el alcalde.

El alcalde de Bucaramanga explicó que en este momento la mayor cantidad de fallecimientos están en personas mayores de 50 años y en esa medida se debe tener mucho cuidado con los adultos mayores, tratar de que no salgan a las calles y buscar la forma de protegerlos.

Seguimos trabajando para avanzar en la reactivación de forma inteligente, eficiente y segura de otros sectores como gimnasios, restaurantes, iglesias y adaptarnos a la nueva normalidad. Trabajando juntos saldremos adelante. Por favor, cuidémonos y cuidemos a los demás. Gracias! — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) August 23, 2020

