Recogiendo café con las uñas: el alto costo de contratar recolectores

Valerio Vélez, joven cafilcultor de tercera generación, hace de su calculadora la herramienta para describir las pérdidas a las que se somete y teme porque en esta época de plena cosecha los precios sigan cayendo. Aún con ese panorama, manifiesta que, aunque sea, el precio se mantenga.

"El precio real de la venta no está cubriendo nuestros costos de producción . Hoy, estamos vendiendo nuestra arroba de café, que nos cuesta producirla a 76.000 pesos. Estamos vendiendo a una pérdida de valor de 11.000 pesos por arroba ", cuenta Juan Chamorro, responsable de la gestión de riesgos.

Otro factor preocupante es el costo de la mano de obra. Los recolectores de café reciben ingresos que consideran insuficientes. Este es uno de los principales factores para que los medianos y grandes cafilcutores no obtengan beneficios importantes.

"El campo es donde muchos campesinos criamos nuestras familias, pero nos estamos viendo muy afectados por la crisis. Es que el café está por el suelo y ahora los que se ven más amparados son los que están más altos, los grandes empresarios. Ahí caemos los recolectores, porque estamos yendo muy mal , porque están pagando practicamente nada", cuenta Diego Alexander Ballesteros, recolector en la vereda Valdelomar en Risaralda. Él hace un llamado para que se tenga en cuenta a quienes están más abajo en la estructura.

Un manito, o dos o tres, están generando costos muy altos para los productores. El precio actual hace que se generen los costos más altos en esta materia. Adicionalmente están los impuestos, que suman un importante costo a la cadena de producción.

“Es un tema difícil el de los impuestos, porque el Gobierno nos ha querido invitar, como decirnos, oigan, bancaricen a la gente con que ustedes trabajan para que puedan reportar sus costos. De verdad uno con la gente que trabaja no es que lleve 10 años. Un trabajador se puede quedarse con usted 3 días o 2 meses. Es muy difícil bancarizar cierto sector de nuestra población. Son indígenas, campesinos, muchas veces no saben manejar una tarjeta ni un cajero automático. Como no hemos podido hacer eso, el 40% de nuestros ingresos elllos lo creen deducible por parte de pago de mano de obra y de insumos. Pero es que los insumos nosotros los podemos comprar y podemos mostrar nuestras facturas, pero la mano de obra es mucho más costosa que los insumos. Mire, solo la recolección es un 45 % del precio de la compra. Es muy difícil", cuenta un productor afectado.