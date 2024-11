Recuerde siempre exigir su factura: evite dolores de cabeza durante el Black Friday

Este 29 de noviembre, varias empresas y marcas se acogen al famoso Black Friday (viernes negro), un día en el que la mayoría de los productos y artículos se ponen en descuento. En diálogo con Mañana Blu, la directora de impuestos de la Dian, Cecilia Rico, detalló la importancia de esta jornada, donde el comercio en el país se impulsa.

Según dijo, es de tal relevancia que, incluso, en esta temporada generalmente se hace alrededor del 20 % de todas las ventas del año, después del Día de la Madre. Aseguró que el Black Friday es una de las fechas “en que más transacciones comerciales hay”.

Indicó, además, que en el 2023 se registraron ventas totales de aproximadamente 300 millones de dólares, lo que equivale a alrededor de 1.6 millones de pesos en Colombia. Por eso, mencionó que harán un monitoreo para todo lo relacionado con la facturación durante este día y el fin de semana, pues también habrá Cibermonday.

"El año pasado se ha vuelto común en el país el tema de Black Friday y el Cibermonday. O sea, esto va hasta el lunes 2 de diciembre y en esta oportunidad lo que hemos querido es hacer un monitoreo en vivo y en directo de la facturación que se registra. El año pasado, en ventas generales, de acuerdo con la Cámara de Comercio Electrónico, fueron 370.5 millones de dólares, o sea, estamos hablando de 1.6 billones de pesos", explicó.

Monitoreo en tiempo real por parte de la Dian

Como parte de una estrategia para enfrentar posibles irregularidades, la Dian implementó un centro de monitoreo que opera las 24 horas. Durante esta temporada de descuentos, prepararon a más de 3.000 funcionarios para verificar el cumplimiento de la emisión de facturas electrónicas en tiempo real, según recalcó.

Publicidad

“Hoy, por ejemplo, tenemos 3.000 funcionarios de unos establecimientos seleccionados que están en la tienda física verificando que expida la factura, en qué número de factura va el comerciante y al terminar la jornada en qué número de factura terminó", subrayó.

Ojo con la factura de su compra

Publicidad

La directora Rico hizo énfasis en la importancia de que cada consumidor exija su factura al momento de realizar y completar la compra. De acuerdo con la funcionaria, es fundamental que la gente sepa que por cada compra realizada debe obtener una factura, no solo porque facilita el control fiscal, sino porque puede ser utilizada como deducción en su declaración de renta del próximo año.

"Hemos perfilado y evaluado todos esos establecimientos, hemos recibido más de 25.000 denuncias o que no le entregan la factura o se la entregan sin el lleno de los requisitos. Entonces, desde hoy empezamos a hacer un monitoreo permanente, no solamente por esta temporada de aquí al lunes, sino que es empezar a controlar de manera distinta, no solamente ir a la tienda física”, aseveró.

Publicidad

Retos y expectativas de ventas

Este fin de semana se espera que las ventas alcancen cifras históricas. Sin embargo, Rico advirtió sobre el riesgo de evasión fiscal, que en el caso del IVA se estima cercana a los 100 millones de pesos. Aclarando que en el evento de que un establecimiento no emita facturas por todas sus ventas, podrían surgir serias irregularidades.

Publicidad

Cambios en el tratamiento del 4x1000

Por otro lado, se refirió al tema de la reforma tributaria que implementará cambios significativos a partir del 13 de diciembre, relacionados con el tratamiento del llamado 4x1.000 en cuentas de ahorro.

Publicidad

Aseguró que desde la Dian están listos y que las entidades financieras tienen la responsabilidad de ajustar sus sistemas para cumplir con esta normativa. De no ser así, los ciudadanos podrán hacer los reclamos pertinentes.