ColorLoto sorteo 152: resultados del sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

Baloto dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 152 de ColorLoto, uno de los juegos de azar más llamativos del país por su dinámica basada en números y colores. La jornada de este lunes no dejó ganador del premio mayor, situación que provocó un nuevo aumento del acumulado para el próximo sorteo.

Este resultado mantiene el interés de los apostadores, que semana a semana siguen de cerca el crecimiento del pozo principal.



Resultados oficiales del sorteo ColorLoto 152

Las balotas y colores ganadores del sorteo realizado este lunes 26 de enero de 2026 fueron:

Con esta combinación, no se registraron ganadores del premio mayor, ya que ningún jugador logró acertar de forma exacta los seis números con sus respectivos colores.



El premio acumulado sigue creciendo

Para este sorteo, el premio mayor acumulado de Baloto ColorLoto era de XXX, una cifra que despertó el interés de cientos de apostadores en todo el país. Al no caer el gran premio, el monto continuará en aumento, elevando las expectativas para la próxima jornada y atrayendo a más jugadores.



Premios secundarios y ganadores

Aunque el acumulado principal quedó vacante, sí se registraron ganadores en las categorías secundarias, correspondientes a aciertos parciales por números y colores. Gracias a estos resultados, decenas de jugadores lograron reclamar premios durante la jornada.

Baloto recordó que los premios pueden cobrarse en los puntos autorizados, presentando el tiquete original y cumpliendo con los requisitos establecidos por el operador del juego.



¿Cuándo es el próximo sorteo de ColorLoto?

El próximo sorteo de Baloto ColorLoto se realizará en su fecha habitual, con un premio acumulado más alto, lo que incrementa las probabilidades de que el premio mayor finalmente tenga un ganador en las próximas semanas.

