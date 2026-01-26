En vivo
ColorLoto sorteo 152: resultados del sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

El sorteo número 152 de Baloto ColorLoto, realizado en la noche de este lunes 26 de enero de 2026, no dejó ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado vuelve a incrementarse y crece la expectativa entre los jugadores.

