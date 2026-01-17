Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios con puntos de venta autorizados.

Su amplia cobertura y trayectoria lo han convertido en una opción confiable para miles de apostadores que participan a diario con la expectativa de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Tarde de hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 17 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del sorteo Dorado Tarde

Los premios varían según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias si este número coincide con el resultado del sorteo.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso de cobro es sencillo y seguro. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados.

Para efectuar el cobro, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado, con todos los datos completos al respaldo.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el pago del premio.

De esta manera, el Dorado Tarde continúa posicionándose como una alternativa de chance segura, confiable y ampliamente accesible para los jugadores en todo el territorio colombiano.