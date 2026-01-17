Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios con puntos de venta autorizados.
Su amplia cobertura y trayectoria lo han convertido en una opción confiable para miles de apostadores que participan a diario con la expectativa de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 17 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Los premios varían según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son:
Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias si este número coincide con el resultado del sorteo.
El proceso de cobro es sencillo y seguro. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados.
Para efectuar el cobro, el ganador debe:
De esta manera, el Dorado Tarde continúa posicionándose como una alternativa de chance segura, confiable y ampliamente accesible para los jugadores en todo el territorio colombiano.