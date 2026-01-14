Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 14 de enero de 2026

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, en especial entre quienes siguen de forma habitual los resultados nocturnos. Cada jornada, miles de jugadores revisan el número ganador con la expectativa de confirmar si su apuesta fue premiada, lo que ha convertido a este sorteo en una referencia constante dentro de los juegos de azar del país.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Según el reporte entregado por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue:



Número ganador:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Estos resultados corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para ser comparados con los tiquetes de apuesta.

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche contempla varias modalidades de apuesta, con pagos que dependen de la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite participar tanto con apuestas sencillas como con combinaciones más completas, todas con valores establecidos por cada peso apostado. Gracias a esta variedad, el sorteo se mantiene entre los más buscados dentro de los resultados de chance.

Aciertos por cifras finales

Las apuestas a las cifras finales son de las más populares por su facilidad y rapidez para verificar los resultados:



La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado. La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Quienes logran una combinación más precisa pueden acceder a premios mayores, según la modalidad elegida:Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas más completas son las que ofrecen los premios más altos dentro del Paisita Noche:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que cualquier premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.

¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal atractivo es el sorteo diario en horario nocturno, que permite consultar resultados todas las noches de forma constante.Esta regularidad, junto con un plan de premios claro y una mecánica sencilla, ha permitido que el Paisita Noche se mantenga como una de las opciones más consultadas dentro del panorama del chance en Colombia, especialmente entre quienes buscan información actualizada sobre los sorteos nocturnos.