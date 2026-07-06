Sector gastronómico pide alivios tributarios para mitigar impacto por reducción de jornada laboral

La entrada en vigor del incremento del recargo por trabajo dominical y festivo al 90 %, junto con la próxima reducción de la jornada máxima legal de 44 a 42 horas semanales a partir del 15 de julio, mantiene en alerta al sector gastronómico colombiano, una de las industrias que, por la naturaleza de su actividad, no puede suspender operaciones durante los fines de semana ni los días festivos.

Aunque la reforma laboral establece que la reducción de horas no implicará disminución salarial y producirá reorganizar los turnos de trabajo, los empresarios aseguran que el impacto económico será significativo para una actividad que concentra buena parte de sus ventas precisamente en esos días.

Comida en Colombia Foto: Lexica

Desde la Asociación Gastronómica de Colombia (Agacol), su presidente ejecutivo nacional, Brandi Prado, aseguró que el gremio nunca se opuso a los nuevos beneficios laborales para los trabajadores. Sin embargo, explicó que las modificaciones llegan en un contexto económico complejo, caracterizado por un bajo dinamismo del consumo y una reducción de los márgenes de rentabilidad de los negocios.

La preocupación aumenta porque, aunque la ocupación de los restaurantes se mantiene, el consumo de los clientes ha caído cerca de un 30%, lo que reduce los ingresos del sector justo cuando aumentan las obligaciones laborales.



"Es quizás viable que muchos de los establecimientos gastronómicos en el país reduzcan sustancialmente sus horarios de atención dado que, pues les va a tocar acoplarse para no afectar como tal los costos operativos", añadió el dirigente gremial.

Gastronomía Foto: AFP

Según indicó, el incremento del salario mínimo, sumado a la reforma laboral y ahora al mayor recargo dominical, ha obligado a los empresarios a absorber mayores costos sin trasladarlos a despidos masivos, aunque sí ha frenado los planes de crecimiento y la contratación de nuevo personal.

Desde el gremio señalan que el principal efecto de estas medidas será el congelamiento de los procesos de expansión de muchos establecimientos y una reorganización de sus modelos de operación para ajustarse a las nuevas condiciones laborales.

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Al tratarse de una industria que debe prestar servicio los domingos y festivos, cuando se registra la mayor afluencia de clientes a restaurantes, bares y otros establecimientos gastronómicos, el incremento en los costos de nómina tendrá un impacto directo sobre la rentabilidad de los negocios, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Gastronomía Foto: AFP

El gremio señaló que la prioridad del sector es preservar los empleos y evitar el cierre de negocios, por lo que muchos empresarios optarán por ajustar sus horarios antes que recurrir a despidos. También indicó que los establecimientos revisarán de manera detallada su oferta gastronómica con el fin de reducir costos en materias primas e insumos y compensar el aumento de los gastos laborales.

Ante este panorama, Agacol hizo un llamado al próximo Gobierno para respaldar la nueva Ley Gastronómica, que será radicada en el Congreso. La iniciativa busca aliviar la carga tributaria de los restaurantes para compensar el incremento de los costos operativos, sin afectar los derechos laborales ya adquiridos por los trabajadores, en una industria que genera más de 495.000 empleos en el país y aporta de manera significativa al Producto Interno Bruto.