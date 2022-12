Siete de cada 10 abuelos en Colombia no tienen pensión

La Escuela Nacional Sindical (ENS) presentó el XII Informe Nacional de Trabajo Decente, en el que hace un repaso sobre las múltiples aristas de las condiciones laborales en el país. Uno de los varios hallazgos es el que solo 27 de cada 100 adultos mayores tienen la tranquilidad de una pensión, pero el restante, el 72,6 %, debe sostenerse por medio de la indigencia o vivir con poca autonomía, dependiendo de sus familiares, amigos u otras ayudas. Asimismo, entre el 30 y el 35 % están afiliados.

“Una cosa es estar pensionado y otra es estar afiliado”, explica Alberto Orgulloso, director de la ENS.

“Hay una precariedad en la protección a los adultos mayores y a las personas que ya cumplieron edad para disfrutar de la pensión. Lo que significa que el sistema colombiano no pensiona, no ampara, no garantiza el derecho a la pensión”, agregó.

En el informe, los analistas de la ENS plantean que “en los fondos privados, de cada 4 personas que cumplen edad de pensión sólo una se pensiona. En Colpensiones sólo una de cada 3 se pensiona. A los demás les devolverán sus aportes”.

Eso no es todo, la informalidad laboral persiste en niveles altísimos, ya que el 65,7 % de los ocupados en Colombia no tiene acceso a salud, pensión y seguridad de riesgos laborales, lo que por supuesto contribuye a las deficiencias en el sistema.

En el documento se resalta que el Estado tiene que asegurarle un mínimo vital a las personas que no reciben pensión, pero que los programas Colombia Mayor y los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), no cumplen con ese objetivo. El primero “tiene 1.500.000 cupos y en 2018 entregó subsidios de $ 62.000 mensuales, en promedio” y el segundo, destinado a “personas que trabajan en la informalidad y no pueden cotizar sobre la base de un salario mínimo (...) en 2018 estaban afiliadas 1 ́270.050 personas, pero sólo 439.089 ahorraban, y de estos apenas 293.289 hicieron ahorros BEPS”. El motivo es que las personas que se deberían beneficiar de este programa no tienen capacidad de ahorrar y el promedio del monto que ahorra cada uno es de $ 202.410.

La solución propuesta en el informe es la creación de una Política Pública de Trabajo Decente y de Políticas públicas de protección social.

El XII Informe Nacional de Trabajo Decente se creó, luego de que se cumplieran ocho años desde la firma del Plan de Acción Laboral (PAL) entre el gobierno de Barack Obama y Juan Manuel Santos, en el marco del TLC con Estados Unidos.