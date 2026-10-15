Sin contratos y con El Niño encima: la arriesgada situación de Air-e que alerta al sector

Hay alerta en el sector eléctrico por una bomba en riesgo de estallar: Air-e está tremendamente expuesta a la disparada de los precios de la energía que se avecina en el mercado mayorista en la fase más dura de El Niño, lo que implica una preocupación para sus clientes, para los generadores de energía eléctrica y también para sus propias finanzas.

Hay quienes ven esto como un riesgo de apagón financiero.

Al gobierno ya le propusieron, y está analizando, mecanismos para facilitar la contratación de Air-e en las semanas que quedan de 2026.

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Air-e por su parte está intentando conseguir la electricidad mediante contratos en un trabajo conjunto con el gobierno, pero también está pidiendo a sus usuarios que hagan un uso razonable de la energía en medio de El Niño.

La altísima exposición de Air-e a la bolsa, en el peor momento

Todas las proyecciones sobre el fenómeno de El Niño coinciden en el mismo punto: entre enero y marzo de 2027 los embalses de las hidroeléctricas podrían alcanzar sus niveles más bajos y la presión sobre el mercado llegará a su pico.



En el sector dan por hecho que para ese momento los precios de la energía en la bolsa mayorista serán significativamente más altos que en la actualidad, incluso por encima de los 1.000 pesos por kWh, y justo es en ese momento cuando Air-e está más expuesta al mercado.

Hoy 15 de octubre Air-e solo tiene contratada una cuarta parte de la energía que necesitaría para el primer trimestre de 2027. En contraste, el mercado nacional ya tiene cubierta más de la mitad de esa demanda, como muestran los datos del administrador de mercado XM (ver gráfica).

Crédito: Blu Radio.

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¿Quiénes se pueden ver afectados si Air-e no compra esa energía en contratos?

La alta exposición de Air-e a la bolsa mayorista es un riesgo para la propia empresa, pero también para todo el sistema, incluidos los usuarios.

En primer lugar, la compañía tendría un apretón adicional de caja al verse obligada a pagar energía mucho más cara. Hoy Air-e está intervenida por cuenta de su mala situación financiera y se calcula que le debe al mercado unos 2,4 billones de pesos.

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En segundo lugar, esta situación se puede llevar por delante a los generadores de electricidad.

"Hoy digamos que Air-e, con una exposición a bolsa más o menos del 40% o 50%, deja de pagar alrededor de 300 mil millones mensuales. Imagínate en un momento en el cual tengamos unos precios de bolsa muy altos y la exposición sea del 70%, ya no deja de pagar 300 mil sino 400 mil o 500 mil millones. Ahí ya no es un problema ni del usuario ni de Air-e, sino un problema de todo el país porque ahí se revientan las plantas térmicas, se revienta el sistema eléctrico y ahí sufrimos todos los colombianos. Ya es, como se había dicho, un apagón financiero", dijo el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda.

En tercer lugar, 1,2 millones de usuarios de Air-e quedarían expuestos a mayores precios. Hoy la regulación impide a la compañía transferir los mayores costos de las compras en bolsa a los hogares de inmediato; sin embargo, esos costos adicionales sí se incorporan gradualmente en las facturas.

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¿Hay tiempo para que Air-e contrate la energía?

Si las proyecciones de los analistas son ciertas, cada semana que pase la energía se pondrá más cara y más difícil de comprar: el mercado está 'apretado' para todos los comercializadores que quieren comprar energía a estas alturas.

"¿Por qué no es posible en este momento acceder a mayores contratos? Porque es un momento de escasez en el mercado por la hidrología baja que tenemos asociada al fenómeno de El Niño y por los mayores costos de los energéticos", explicó Julio César Vera, de la fundación Xúa Energy.

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Sin embargo, puede haber una salida. El gobierno está analizando hoy una propuesta de gremios y empresas para cambiar la regulación de modo que se flexibilice la contratación, según dijo a Blu Radio una fuente familiarizada con la propuesta. La propuesta incluye la posibilidad de que Air-e negocie precios más bajos hoy a cambio de precios moderadamente más altos hacia adelante, es decir, que pueda aplanar el pico de los incrementos.

Empresa Air-e. Air-e.

¿Qué dice Air-e?

“Air-e Intervenida ha venido desarrollando un trabajo articulado con el Gobierno Nacional, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda para garantizar las compras de energía para todos los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira”, explicó la compañía.

Según la comercializadora el 32% de la energía este año se estaba adquiriendo en la bolsa pero la exposición ha aumentado hasta 50% en la medida en que las temperaturas han subido y la demanda por energía ha aumentado.

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“Se sigue trabajando para reducir esta exposición para contribuir con la estabilidad del servicio y avanzar hacia mejores condiciones tarifarias. Frente a este desafío, la empresa también hizo un llamado al uso eficiente de la energía. Si bien es cierto, cerca del 80 % de los usuarios logró mantener o disminuir su consumo en el mes de septiembre, en una muestra de que el compromiso ciudadano puede marcar la diferencia, todavía existen oportunidades para ahorrar, proteger la economía familiar y cuidar la infraestructura eléctrica”, agregó la compañía.

La compañía también está trabajando para combatir el robo de energía, una problemática que afecta gravemente sus finanzas.