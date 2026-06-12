SpaceX debuta en la bolsa y se convierte en una de las empresas más valiosas del mundo

José Basagoyti, economista y director de TradingPro, quien durante una entrevista abordó el alcance de la operación, las expectativas que impulsan la valoración de la compañía y el papel que la inteligencia artificial desempeña en el futuro proyectado por los inversionistas.

Desde el inicio de la conversación, Basagoyti calificó el debut bursátil como un acontecimiento sin precedentes dentro del sector tecnológico y financiero. Según explicó, el tamaño alcanzado por la compañía de Elon Musk la ubica inmediatamente entre las empresas más valiosas del planeta.

“Estamos todos los que nos dedicamos al mundo de los mercados financieros pendientes de esta salida a bolsa, que es histórica”, afirmó. Para el economista, la magnitud de la operación marca un nuevo capítulo dentro del mercado estadounidense y confirma la capacidad de ese país para seguir incorporando compañías de enorme valor a los mercados públicos.

Basagoyti destacó que SpaceX alcanzó una capitalización que la sitúa por encima de otras compañías ampliamente reconocidas por los inversionistas. “Se convierte en la séptima empresa de mayor capitalización del mundo, por ejemplo, por encima de Tesla”, señaló durante la entrevista.



Otro de los puntos abordados fue la figura de Elon Musk y el impacto que tiene su liderazgo en la percepción de los mercados. Aunque reconoció que buena parte de la riqueza atribuida al empresario está vinculada al valor de sus participaciones accionarias y no a recursos líquidos disponibles, consideró que su influencia dentro del ecosistema tecnológico continúa siendo determinante.

“Si valoras al precio actual las acciones que tiene, pues es esa cantidad, pero no es un dinero líquido”, explicó al referirse a las estimaciones patrimoniales asociadas al fundador de SpaceX.

Respecto al negocio de la compañía, Basagoyti describió tres áreas fundamentales sobre las que se sostiene actualmente la empresa. La primera está relacionada con los lanzamientos espaciales, la segunda con la conectividad y la tercera con el desarrollo tecnológico vinculado a la inteligencia artificial.

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Sin embargo, aseguró que es precisamente esta última la que concentra las mayores expectativas de crecimiento. “La vertical principal será la IA”, indicó, al explicar que el mercado está observando con atención las iniciativas impulsadas por Musk en torno a infraestructura tecnológica, capacidad de procesamiento de datos y nuevas aplicaciones asociadas a esta industria.

Durante la entrevista también analizó el comportamiento de la acción tras su llegada al mercado. Según detalló, los títulos alcanzaron rápidamente una cotización superior al precio inicial, impulsando una valoración que considera especialmente exigente desde el punto de vista financiero.

“Está cotizando ahora mismo a 173 dólares, más de un 30 % por encima de su precio de salida a bolsa”, señaló. A partir de esa cifra, explicó que la valoración representa cerca de cien veces los ingresos generados durante los últimos doce meses, una relación que considera elevada para los estándares tradicionales del mercado.

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Pese a ello, aclaró que los inversionistas no están valorando únicamente los resultados actuales de la compañía, sino las expectativas futuras de crecimiento. “No hay que valorar los dineros que hemos tenido en el pasado, sino los que se esperan tener a futuro”, sostuvo.

Basagoyti también advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial representa una oportunidad significativa, aunque recordó que SpaceX deberá competir con algunos de los mayores actores tecnológicos del mundo. “Hay muchos y buenos competidores”, afirmó, al mencionar la presencia de grandes empresas estadounidenses que actualmente lideran segmentos clave de esta industria.

La conversación se extendió además al escenario internacional y a los factores externos que podrían influir sobre las valoraciones bursátiles. En particular, se refirió a la incertidumbre generada por las tensiones en Oriente Medio y al impacto que estos acontecimientos podrían tener sobre los mercados globales.

Según explicó, una eventual prolongación de las tensiones podría afectar variables económicas relevantes, especialmente aquellas relacionadas con los precios de la energía. “Un petróleo por encima de los 90 o 100 dólares es un creador de recesiones en toda regla”, afirmó.

Asimismo, comentó las declaraciones del presidente Donald Trump y su influencia sobre el comportamiento de los mercados financieros. Basagoyti señaló que los anuncios políticos suelen generar movimientos inmediatos en las bolsas y consideró que la narrativa gubernamental puede influir en el clima de inversión durante momentos clave para las grandes corporaciones tecnológicas.

La entrevista también abordó el interés creciente que existe en torno a futuras salidas bursátiles relacionadas con la inteligencia artificial. Basagoyti consideró que el debut de SpaceX podría convertirse en un antecedente importante para otras compañías del sector que buscan incorporarse a los mercados públicos en los próximos meses.

Mientras Wall Street sigue evaluando el alcance de esta operación, las declaraciones del director de TradingPro reflejan la mezcla de expectativas, oportunidades y desafíos que rodean a una de las compañías más observadas por inversionistas y analistas financieros a nivel mundial.