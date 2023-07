¿Subirá la técnico-mecánica? El malestar en los CDA con el Gobierno por nuevo seguro obligatorio

En los Centros de Diagnósticos Automotriz, CDA, hay malestar con el Gobierno nacional por el nuevo seguro obligatorio que deben implementar en la revisión técnico-mecánica y que implica un aumento para los conductores, pese a que el Ministerio de Transporte afirma que no se elevan los precios en este proceso.

El presidente de la Asociación Nacional de los Centros de Diagnósticos Automotor, Gonzalo Corredor, explicó en Negocios Blu que esto se debe a la aprobación de la Ley 2283 del 2022 y que comenzará a aplicarse desde el 1 de agosto de 2023.

“Un seguro donde no hay nexo de causalidad. Nosotros hacemos la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes, pero no respondemos por el comportamiento de los conductores: si se embriaga, va con exceso de velocidad o se distrae con el celular. Eso no tiene nada que ver con la revisión”, comentó Corredor.

Para el presidente de la asociación no hay recursos suficientes para hacer el cubrimiento de este seguro que le deben dar a los cerca de ocho millones de conductores que pasan por los CDA anualmente para realizar la revisión de los vehículos.

Publicidad

“No hay recursos para poder cubrir cerca de 285.000 millones de pesos que costaría al año ese seguro”, añadió.

Este seguro cubriría a los conductores de daños a terceros, es decir, cuando el vehículo daña a otro. Sin embargo, para Corredor es incoherente que los CDA deban asumir ese costo, más cuando hay una serie de condiciones que aplica a los automotores, por ejemplo, que estén inscritos a plataformas de transporte o servicios de domicilios y por eso ya no serviría el seguro, pero sí se desembolsó el dinero.

Este miércoles, 26 de julio, la asociación se reunirá con miembros del Ministerio de Transporte para aclarar de dónde saldrá el dinero para cubrir este seguro y, si es posible, hacer una prórroga a la ley mientras se aclaran los cuestionamientos por parte de los CDA.

Publicidad

“Somos 850 CDA que tendrían problemas de sostenibilidad, muchos cerrarían y miles de empleos cerrarían en Colombia”, agregó.