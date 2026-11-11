Subsidio de desempleo: estudio encontró que recibir el beneficio puede prolongar búsqueda de trabajo

Recibir un apoyo económico mientras se busca empleo puede ser un alivio para las personas que pierden su trabajo, especialmente cuando deben responder por sus gastos y los de sus familias. Sin embargo, un informe del Banco de la República encontró que acceder al subsidio al desempleo en Colombia también puede prolongar el tiempo que tardan algunos trabajadores en conseguir una nueva oportunidad laboral.

La investigación encontró que las personas que cumplen los requisitos para recibir este beneficio permanecen más tiempo desempleadas. No obstante, también identificó que, al conseguir trabajo, tienen mayores posibilidades de vincularse a empresas con mejores condiciones de productividad y permanecer durante más tiempo en su nuevo empleo.

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El análisis hace parte del Reporte del Mercado Laboral número 40, publicado por el Banco de la República en octubre de 2026. El documento estudia cómo el Mecanismo de Protección al Cesante influye en el tiempo que una persona tarda en conseguir empleo y en las condiciones del trabajo que obtiene después.

¿Por qué el subsidio al desempleo puede prolongar la búsqueda de trabajo?

Los investigadores explican que el respaldo económico temporal permite que las personas desempleadas tengan un margen para buscar oportunidades laborales sin enfrentar de inmediato las mismas restricciones financieras que tendrían si no recibieran el beneficio.



Esto puede llevar a que algunos trabajadores esperen más tiempo antes de aceptar una oferta, con la posibilidad de encontrar un empleo que se ajuste mejor a sus expectativas y capacidades.

Para evaluar este efecto, el estudio utilizó registros administrativos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), que permiten hacer seguimiento a las trayectorias laborales de trabajadores y empresas.

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Los investigadores aprovecharon el requisito de cotización para identificar diferencias entre personas elegibles y no elegibles. Además, concentraron el análisis en trabajadores que perdieron su empleo por el cierre de las empresas donde trabajaban, con el propósito de reducir la influencia de otros factores relacionados con la pérdida del puesto

Búsqueda de empleo. Foto: Alcaldía de Medellín.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio al desempleo en Colombia?

El mecanismo fue creado mediante la Ley 1636 de 2013 y busca proteger económicamente a las personas que pierden su trabajo mientras avanzan en la búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

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De acuerdo con el documento del Banco de la República, los requisitos generales de acceso contemplan:



Trabajadores dependientes: haber realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar durante al menos 12 meses, continuos o discontinuos, en los tres años anteriores a la pérdida del empleo.

Trabajadores independientes: haber cotizado durante al menos 24 meses en el mismo periodo.

Haber terminado la relación laboral, independientemente de la causa.

No contar con otra fuente de ingresos.

Las personas que cumplen las condiciones pueden recibir beneficios durante un máximo de seis meses. Estos incluyen aportes a salud y pensión, además de un subsidio familiar mensual por cada persona a cargo.

El acceso también está condicionado a compromisos como participar en procesos de capacitación y postularse a vacantes que ofrezcan, como mínimo, el 80 % del salario que recibían antes de quedar desempleados.

Estudio encontró diferencias entre trabajadores de menores y mayores ingresos

Uno de los hallazgos de la investigación es que el efecto de prolongar la búsqueda de empleo se concentra en las personas con menores ingresos.

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Según el análisis, este comportamiento indica que el subsidio ayuda a aliviar las restricciones económicas de quienes tienen menos recursos, permitiéndoles disponer de más tiempo para encontrar una oportunidad laboral.

Jóvenes buscando empleo Foto: referencia, Meta IA

¿Conseguir trabajo después del subsidio significa recibir un mejor salario?

No necesariamente. Otro de los resultados del estudio es que la elegibilidad para recibir el subsidio no tuvo un efecto significativo sobre los salarios de entrada al nuevo empleo.

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Sin embargo, los investigadores sí identificaron mejoras en otras características de la vinculación laboral. Por ejemplo, los beneficiarios consiguieron empleos que duraron más tiempo y tuvieron mayores probabilidades de ingresar a empresas que pagan salarios superiores a la mediana registrada en la PILA.

Esto significa que el efecto del mecanismo no se limita a cuánto tiempo tarda una persona en volver a trabajar, sino también a las características de la oportunidad laboral que consigue.

En sus conclusiones, los autores señalan que un respaldo económico puede favorecer las relaciones laborales más estables y productivas, aunque no necesariamente implique un aumento en el salario recibido al momento de conseguir empleo.

