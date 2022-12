SuperFinanciera crea guía para evitar abuso de casas de cobranza a clientes

Dentro de las medidas está que no podrán llamar a cobrar ni ofrecer productos en horas no adecuadas, y se permitirá que los deudores redefinan las condiciones de sus deudas, dependiendo la capacidad de pago del momento.



En entrevista con Mañanas BLU, el superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño, aseguró que la publicación de la ‘Guía de buenas prácticas de cobranza’ busca “fomentar el ambiente de respeto entre el consumidor financiero y la casa de cobranzas o la entidad financiera”.



Explicó que la idea tampoco se utilicen los datos compartidos con terceros en la relación crediticia, y buscan una solución al cliente.



“Los consumidores podrán acercarse a las entidades y solucionar adecuadamente sus obligaciones. En Colombia hay una cultura de pago muy importante y tenemos que seguirla preservando”, añadió.



Finalmente, Castaño advirtió que no habrá ningún cambio en el reporte que hacen los bancos a las centrales de riesgo, como Datacrédito.



“Ese es incentivo que existe en cualquier sistema para que los consumidores tengan su línea de trabajo con los bancos”, finalizó.



