En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Sura aprueba dividendo de $2.000 por acción tras utilidades de $2,3 billones

Sura aprueba dividendo de $2.000 por acción tras utilidades de $2,3 billones

Sura destacó que, para este año, proyecta mantener esa dinámica con utilidades en un rango entre $2,3 y $2,5 billones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad