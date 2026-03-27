Sura aprueba dividendo de $2.000 por acción tras utilidades de $2,3 billones

Accionistas de Sura acordaron un dividendo de $2.000 por acción, un 33% más que el año anterior. El Grupo obtuvo una utilidad superior a los 2 billones de pesos durante 2025

El pago de dividendos a los accionistas se convirtió en uno de los principales anuncios de la más reciente Asamblea de Grupo SURA en Medellín, luego de que la compañía aprobara una distribución de $2.000 por acción, lo que representa un incremento del 33,3% frente al valor declarado en la vigencia anterior.

Según lo aprobado, este dividendo será entregado en cuatro cuotas iguales de $500 por acción, programadas para los meses de abril, julio y octubre de 2026, además de enero de 2027.

Desde Sura destacaron que el fortalecimiento en la distribución de utilidades se da en medio de resultados financieros favorables. Durante 2025, la compañía registró ganancias recurrentes por $2,3 billones, lo que significó un aumento cercano al 40% en comparación con el año previo y un desempeño por encima de lo previsto por el mercado.



“El compromiso de todo este equipo seguirá enfocado en rentabilizar aún más nuestros negocios en pro de nuestros accionistas, y en identificar oportunidades de sinergia entre las compañías, para generar más valor a los diferentes grupos de interés en nuestra región ” expresó Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura.

Este comportamiento estuvo respaldado por el rendimiento de sus principales inversiones en el sector financiero y asegurador en América Latina, lo que permitió además alcanzar niveles de rentabilidad sobre el patrimonio cercanos al 14 %.

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De cara a 2026, Sura destacó que proyecta mantener esa dinámica con utilidades en un rango entre $2,3 y $2,5 billones, además de un flujo de caja superior a $2,2 billones, impulsado en gran parte por los dividendos provenientes de sus participaciones.