"Sustituir el servicio de Avianca le costaría al país unos $20 billones": viceministro de Hacienda

El Ministerio de Hacienda anunció el sábado que el comité de administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que maneja los recursos para enfrentar la pandemia de coronavirus, aprobó un préstamo para Avianca, una decisión que ha sido fuertemente criticada en Colombia.

Al respecto, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo en BLU Radio que el país necesita un servicio público esencial como el transporte aéreo y que esa es la principal razón del préstamo de hasta 370 millones de dólares a la compañía.

Para ello, el funcionario dijo que la decisión no tiene nada que ver si la aerolínea es colombiana o no, sino el servicio esencial que presta en el país.

“Nosotros no nos fijamos si la aerolínea es colombiana o no. A nosotros lo que nos tiene que importar es el servicio que se presta en Colombia. Más del 50% del transporte aéreo de Colombia lo cubre Avianca y nosotros no podemos dejar que ese servicio porque recuperarlo se demoraría más de 4 años”, dijo.

Agregó que recuperar la operación de Avianca sería de alrededor de 20 billones de pesos, un costo, que según dijo, sería altísimo para la economía colombiana.

“Ese sería el costo de dejar una empresa como Avianca y reemplazarla como una nueva, que llegaría eventualmente”, explicó.

Sobre el pago del préstamo, el viceministro manifestó que si en marzo de 2022, la fecha límite para tal fin, el viceministro manifestó que existen unas garantías de por medio.

“Tenemos unas garantías: las empresas como Lifemiles, los activos que tienen en el país y somos, por entrar en el proceso de salvación de la compañía, los primeros acreedores a los cuales la compañía les tendría que pagar, en caso de ser inviable”, dijo.

