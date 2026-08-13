Terremoto en Colombia: 270.000 empresas y 1,4 millones de empleos estarían afectados

El terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó daños en viviendas e infraestructura. El movimiento telúrico también generó preocupación por sus posibles efectos sobre la actividad económica de las regiones más afectadas, donde miles de negocios podrían enfrentar dificultades para continuar con sus operaciones.

La magnitud del impacto empresarial llevó a la Red de Cámaras de Comercio a elaborar una línea base con información sobre el tejido productivo de los territorios priorizados. El objetivo es entregar a las autoridades elementos que permitan definir las acciones de recuperación económica y focalizar la atención en las empresas que puedan resultar afectadas.

Cerca de 270.000 empresas están en zonas más afectadas por terremoto

De acuerdo con el análisis de la Red de Cámaras de Comercio, en las zonas con mayor afectación por el terremoto existen 269.786 empresas, las cuales generan 1.396.020 empleos formales. Estas compañías representan alrededor del 15 % del total de empresas del país.



La información fue construida a partir de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES) y de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), y comprende cinco departamentos: Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. En total, el análisis contempla 127 municipios y una población de 7.975.111 habitantes.

Uno de los principales factores de preocupación es la alta participación de las microempresas. Según el informe, 250.628 compañías, equivalentes al 93 % del total, pertenecen a este segmento, que presenta una mayor vulnerabilidad ante emergencias debido a su menor capacidad para absorber pérdidas, mantener puestos de trabajo y retomar rápidamente sus operaciones.

Foto: referencia, ImageFX

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La actividad comercial concentra la mayor cantidad de empresas en las zonas analizadas, seguida por los sectores de servicios, industria manufacturera y actividades profesionales y técnicas. Una interrupción prolongada de estas actividades podría afectar no solo el empleo, sino también el abastecimiento y la dinámica productiva de las regiones.

Cali, Pereira, Manizales y Armenia concentran gran parte del tejido empresarial

El análisis señala que los municipios pertenecientes a las jurisdicciones de las cámaras de comercio de Cali, Pereira, Manizales y Armenia concentran 189.754 empresas, equivalentes al 70 % del tejido empresarial de los departamentos con mayor impacto.

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Estas compañías, además, reúnen 1.152.119 empleos formales, cifra que representa el 83 % del empleo registrado en las regiones analizadas.

La densidad empresarial promedio en los territorios priorizados es de 34 empresas por cada 1.000 habitantes. Pereira registra la mayor densidad, con 46 empresas por cada 1.000 habitantes, seguida de Armenia, con 45. En contraste, Chocó registra 16 y Buenaventura 21, lo que evidencia un tejido productivo más reducido y vulnerable frente a las dificultades de reactivación.

Confecámaras eleva alerta tras terremoto: 270.000 empresas y 1,4 millones de empleos afectados #LoMásBlu #MañanasBlu1030 pic.twitter.com/MAMwXKLtS4 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 13, 2026

Cámaras de Comercio caracterizarán los daños en empresas

Como parte de la respuesta ante la emergencia, la Red de Cámaras de Comercio habilitó un proceso de caracterización dirigido a empresarios y comerciantes de las zonas afectadas.

La iniciativa busca identificar los daños ocasionados por el terremoto, estimar las pérdidas económicas y facilitar la coordinación entre las instituciones encargadas de apoyar la continuidad de las actividades empresariales. La información recopilada será entregada como insumo para que las autoridades nacionales y locales definan las medidas de recuperación.

Nicolás Botero-Páramo Gaviria, presidente de Confecámaras, destacó la importancia de proteger a las empresas durante la atención de la emergencia, al considerar que la recuperación económica de los territorios también depende de la continuidad de los negocios que generan empleo.

La Red de Cámaras de Comercio señaló que su capacidad de respuesta se apoya en su presencia territorial y en la información del RUES, que reúne registros de 1,8 millones de empresas vigentes y permite focalizar y hacer seguimiento a las acciones de recuperación económica en las regiones afectadas.

