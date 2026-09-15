Transparencia, gas y exploración, los retos de la nueva junta directiva de Ecopetrol

La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol aprobó este martes, 15 de septiembre, la elección integral de los nueve integrantes de la Junta Directiva de la compañía para lo que resta del periodo institucional 2025-2029. El nuevo órgano directivo tendrá seis nuevos miembros, mientras que tres continuarán en sus cargos.

La plancha fue presentada a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, e incluyó los representantes de los departamentos productores de hidrocarburos, de los diez accionistas minoritarios con mayor participación y el candidato postulado por los trabajadores de Ecopetrol.



Nueva Junta Directiva

La nueva Junta Directiva quedó conformada por Luis Felipe Henao Cardona, Ricardo Rodríguez Yee, César Eduardo Loza Arenas, José Camilo Manzur Jattin, Carlos Augusto Suárez Rojas, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapatero y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

Tras la elección, Luis Felipe Henao Cardona, quien asumió la presidencia de la Junta Directiva, expuso los principales desafíos que, a su juicio, deberá afrontar la compañía en esta nueva etapa.



Retos de Ecopetrol

Uno de los primeros retos señalados por Henao es el fortalecimiento de la transparencia dentro de Ecopetrol. El presidente de la junta planteó la auditoría forense como una herramienta para revisar las actuaciones y contratos de la compañía y fortalecer la confianza de sus accionistas y de los colombianos.

Henao sostuvo que este proceso no debe entenderse como un simple ajuste administrativo, sino como un mecanismo para establecer controles y garantizar que las decisiones y contratos de la petrolera puedan ser sometidos a revisión.



Es el proceso de transición más rápido en la historia de @ECOPETROL_SA hoy los retos son:

1. Transparencia y auditoría forense

El primer reto de #Ecopetrol es la transparencia. La auditoría forense no es un ajuste cosmética: es la forma de recuperar confianza, proteger el… https://t.co/VlXuEZoSg4 — Luis Felipe Henao (@luisfelipehenao) September 15, 2026

El segundo desafío está relacionado con el abastecimiento energético. Henao señaló como una prioridad recuperar la autosuficiencia de Colombia en materia de gas, al considerar que el país enfrenta un escenario en el que la producción nacional no alcanza para cubrir completamente las necesidades internas.

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Para el presidente de la Junta, Ecopetrol debe concentrar parte de sus esfuerzos en aumentar la producción necesaria para atender la demanda de los hogares, la industria y el Estado.

Y por otro lado, la exploración de nuevos yacimientos constituye el tercer desafío señalado por Henao. Su planteamiento parte de una relación directa entre la búsqueda de nuevas reservas, la capacidad de producción futura y los ingresos que genera Ecopetrol.

Según el presidente de la junta, reducir la exploración implica un riesgo para las reservas disponibles en el mediano y largo plazo. En ese sentido, defendió la necesidad de mantener actividades exploratorias para garantizar recursos que permitan sostener la operación de la compañía y sus aportes al Estado.

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Con seis nuevos integrantes en su Junta Directiva, Ecopetrol inicia una etapa en la que la dirección de la compañía tendrá que responder simultáneamente a desafíos operativos, energéticos, financieros y de gobierno corporativo y prepararse para la elección de un nuevo presidente.