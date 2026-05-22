Transportadores de carga denuncian millonarias pérdidas por los cierres del paro minero

Desde el 19 de mayo, el departamento del Cauca es testigo del bloqueo en algunas vías por parte de mineros del país que denuncian y protestan para exigir al Gobierno nacional garantías, formalización de su actividad y soluciones frente a las restricciones mineras en la cuenca del río. Sin embargo, esta situación ha generado preocupación en el sector de carga del país, ya que la vía a Buenaventura es uno de los corredores estratégicos para la movilización de mercancía.

Desde Fedetranscarga, uno de los gremios más importantes del país, han denunciado que miles de conductores están atrapados en la carretera y que esto ha representado más gastos en la movilidad, que ya superan los costos de los anticipos de cada recorrido. Entre tanto, el gremio denuncia que no hay condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los conductores durante su estadía en las carreteras.

“El gremio transportador no puede continuar siendo el más afectado cada vez que se presentan este tipo de situaciones reiterativas en las vías del país. El transporte de carga es un servicio esencial para la economía nacional y no puede seguir operando en medio de la incertidumbre, el abandono institucional y las afectaciones constantes a la movilidad”, concluyó el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo.

Por esta situación, el gremio le está exigiendo al Gobierno colombiano responder y encargarse. El llamado que hacen es directo para el Ministerio de Minas y Energía y para el Ministerio del Interior. En el comunicado emitido, expresan que deben tomar medidas para restablecer el tránsito y dar flujo a la economía del sector.