Turismo en Colombia supera niveles prepandemia y roza los 7 millones de visitantes

El turismo colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos de recuperación y crecimiento, luego de superar en 2024 los niveles registrados antes de la pandemia. En este contexto, el gremio presentó una serie de propuestas encaminadas a consolidar al turismo como una política de Estado, con medidas enfocadas en seguridad, promoción internacional, fortalecimiento institucional y mayor inversión para garantizar la competitividad del país como destino turístico.

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración Colombia, durante 2024 el país recibió 6,9 millones de visitantes internacionales, lo que representó un incremento del 13,3 % frente al año anterior. Este crecimiento se dio en línea con la recuperación global del turismo, que alcanzó cerca de 1.465 millones de llegadas internacionales, aunque en 2025 Colombia registró 6,5 millones de visitantes no residentes, una disminución del 8,1 % frente al año anterior, los turistas extranjeros no residentes crecieron 3,8 %, alcanzando 4,7 millones de llegadas.

Ante este panorama, una de las principales apuestas es fortalecer la seguridad en los destinos turísticos que plantea una política integral que involucre a entidades nacionales, autoridades regionales y al sector privado para garantizar la protección de los viajeros aumentando el número de policías de turismo, realizar monitoreos permanentes sobre las condiciones de seguridad y trabajar para reducir las advertencias de viaje emitidas por gobiernos extranjeros hacia Colombia.

Además, el país recibió 6,5 millones de visitantes no residentes en 2025, según cifras de Migración Colombia recopiladas por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes, ANATO. Aunque la cifra representa una caída de 8,1% frente a 2024, el país mantiene niveles superiores a los registrados antes de la pandemia.



Turismo en Colombia Foto: Unsplash

El 2024 marcó el pico histórico con 7 millones de llegadas, impulsado por un crecimiento de 14,6% anual. Del total de visitantes de 2025, el 72% correspondió a extranjeros no residentes, el 23,1% a colombianos residentes en el exterior y el 4,9% a pasajeros de cruceros internacionales.

La recuperación del sector ha sido evidente tras el desplome del 2020, cuando solo ingresaron 1,4 millones de visitantes, una caída de 69,4%.

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Estados Unidos se mantiene como el principal país emisor con 24% de los visitantes, seguido por Venezuela con 12,8%, México con 8,1% y Ecuador con 6,3%, según Migración Colombia.