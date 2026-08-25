Vanti anuncia suministro garantizado de gas natural en Colombia y precios más competitivos

Después de dos años marcados por el encarecimiento del gas natural y una mayor dependencia de fuentes importadas, el panorama del sector energético en Colombia comienza a cambiar. Vanti aseguró este martes que tiene garantizado el suministro para todos los mercados que atiende y que el precio del combustible está recuperando competitividad frente a alternativas como el gas propano.

El anuncio fue realizado durante el Encuentro de Industriales 2026, en Bogotá, donde Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti, presentó el panorama del mercado y destacó la recuperación que empieza a registrarse en el sector. “La dura noche ya está pasando. Hoy vemos otro amanecer para el gas natural en Colombia”, afirmó Anaya.

Gas Foto: referencia, ImageFX

Según la compañía, la garantía de suministro está relacionada con la entrada y disponibilidad de nuevas fuentes de gas importado, entre ellas las plantas de regasificación del Pacífico y Puerto Bahía, además de nuevos proyectos de producción nacional ubicados en Córdoba, Cesar y el Piedemonte.

A esto se suma un renovado interés de empresas del sector por retomar las actividades de exploración y producción de gas en Colombia, después de un periodo marcado por la incertidumbre sobre el desarrollo de nuevos proyectos.



Durante los últimos dos años, el precio del gas natural estuvo presionado por la necesidad de acudir en mayor medida a gas importado y por los costos asociados a su transporte.

Ahora, de acuerdo con Vanti, las nuevas fuentes de suministro, algunos ajustes en las tarifas de transporte, una mayor organización de la distribución y el comportamiento de la tasa de cambio están contribuyendo a mejorar la competitividad del combustible.

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El impacto también podría sentirse en sectores como el transporte, debido al uso de gas natural vehicular, y en empresas que utilizan este combustible en sus procesos productivos.

BLU Radio. Gas / FOTO: Suministrada

John Jairo Contreras, vicepresidente de Grandes Clientes de Vanti, señaló que 2025 fue particularmente complejo para la industria debido a la necesidad de recurrir al gas importado.

En ese contexto, Vanti respaldó proyectos de infraestructura para ampliar la disponibilidad del combustible. Entre ellos está la Regasificadora del Pacífico, con la que la compañía suscribió contratos equivalentes al 50 % de la oferta, y Puerto Bahía, donde participó con el 35 % de la oferta.

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Además, la empresa señaló que ya tiene listos contratos relacionados con Sirius, uno de los proyectos que se espera contribuya a garantizar el suministro de gas nacional en el mediano y largo plazo.

El debate sobre el futuro del gas natural también estuvo presente en el encuentro empresarial. Álvaro Casanova, gerente de Gas y GLP de Ecopetrol, explicó que la compañía busca desarrollar proyectos que permitan ofrecer precios más competitivos a la industria.

En ese escenario, destacó el papel que pueden cumplir los proyectos de regasificación mientras entra en operación Sirius, que permitiría contar con una fuente de gas para un horizonte más largo.

Gas / Reservas de gas Foto: suministrada.

Por su parte, Carlos Machado, presidente de Maurel & Prom, sostuvo que Colombia tiene un potencial importante para aumentar sus reservas de gas, aunque para lograrlo será necesario incrementar la exploración y atraer inversiones.

La compañía, según explicó Machado, prevé invertir 180 millones de dólares durante los próximos 18 meses. El objetivo es contribuir a aumentar la disponibilidad de gas y alcanzar condiciones de precio competitivas.

Alberto García, country manager de Drummond Energy, coincidió en la necesidad de aprovechar las diferentes fuentes potenciales de gas que tiene Colombia, entre ellas los yacimientos convencionales, los no convencionales y los recursos ‘offshore’.