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Villar a MinHacienda: "Usted considera ilegítima la autonomía del Banrep cuando disiente"

En una durísima carta el gerente del Banco de la República anunció que no asistirá al foro organizado para hoy por el gobierno nacional, dice que no considera oportuno ni adecuado participar y que varios de sus colegas que han recibido ataques injustificados del gobierno tampoco lo harán.

Gerente del Banco de la República, Leonardo Villar
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Foto: Cortesía Banco de la República
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, le envió al Ministro de Hacienda, Germán Ávila, una durísima carta en la que anuncia que no asistirá al foro organizado hoy por el gobierno para 'cuestionar' la política monetaria en Colombia.

Este martes se realizará en Bogotá el Foro Económico "La política monetaria en un contexto progresista", organizado por el Ministerio de Hacienda. A ese foro están invitados economistas afines al gobierno, entre ellos el Centro de Pensamiento Vida que recientemente publicó un informe elogiando la política económica del gobierno y sus resultados. También estará presente el ex presidente de ecuador, Rafael Correa. Sin embargo, los invitados estelares eran los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que, en su mayoría, no van a asistir.

"No considero oportuno ni adecuado participar en el foro que usted está impulsando. Entiendo que varios de mis colegas que han recibido ataques injustificados y descalificaciones por parte del gobierno tampoco consideran oportuno participar", aseguró Villar.

Aquí es importante aclarar que Villar habla en su nombre y muy posiblemente también por los codirectores Mauricio Villamizar, Bibiana Taboada y Olga Lucía Acosta. Mención aparte tienen Cesar Giraldo y Laura Moisá, ambos son cercanos al gobierno y tienen previsto intervenir en el foro en horas de la tarde. Giraldo por ejemplo, ha defendido públicamente la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno nacional.

Villar también le reprocha al gobierno sus críticas a las decisión de subir las tasas de interés en 100 puntos básicos en la pasada reunión de junta. Esa decisión motivó la salida del ministro Germán Ávila quien anunció una 'distancia significativa' con el gobierno y convocó al foro para cuestionar los paradigmas con los que opera el banco.

"Considera usted por lo tanto que la autonomía definida por la Constitución de 1991 a la Junta Directiva del Banco de la República es ilegítima cuando las decisiones que adopta la Junta difieren de las que habría adoptado el gobierno. Esa visión de autonomía es diferente de la que estableció de manera clara nuestra Carta Magna", continúa Villar.

El gerente del banco dice además que persiste la incertidumbre sobre si Ávila asistirá o no a la siguiente sesión de la Junta Directiva. Vale recordar que sin la presencia de Ávila la junta no puede sesionar debido a que es él quien preside la reunión. Por eso, propone tener discusiones sobre el futuro de la política monetaria una vez hayan concluido las elecciones presidenciales en Colombia.

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Villar también le recuerda al gobierno que no toda América Latina ha tenido una versión 'neoliberal' de la política monetaria, lo que motivó nuevas críticas del gobierno.

No comparto esa frase. La orientación de la política monetaria en América Latina ha sido diversa. Tenemos casos como el de Venezuela o el de Argentina en los cuales no se cuidó la estabilidadmacroeconómica y el control de la inflación y los resultados están a la vista
aseguró.

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