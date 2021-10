1 de octubre de 2021 - El Andén, programa completo

Este viernes en El Andén estuvo el magistrado del Consejo de Estado Rafael Suárez, quien analizó el fallo sobre las tres reglas de juego para establecer mejores condiciones para los contratos de prestación de servicios.

"Los contratos de prestación de servicios solo deben ser por un tiempo estrictamente necesario (...) "La intención es que el fallo tenga un efecto para los trabajadores y que el contratista sepa cuáles son sus derechos frente a su empleador", dijo.

Por su parte, los politólogos Sebastián Zapata, Laura Medina Ruiz y el comunicador Santiago Rincón debatieron sobre si es viable impulsar nuevamente una consulta anticorrupción en el país.

Zapata manifestó que "la consulta anticorrupción no sirvió porque de los 7 puntos 5 ya estaban en la ley, solo sirvió de trampolín político de Claudia López" a la Alcaldía de Bogotá.

"La corrupción lamentablemente es cultural, no puede ser que la maquinaria vuelva a funcionar para comprar votos, los ciudadanos no debemos comprometer nuestro voto. Para cambiar eso no se necesitan consultas populares de $310 mil millones", añadió Medina.

