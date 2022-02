18 de febrero de 2022 - El Andén, programa completo

Este viernes en El Andén estuvo la precandidata Francia Márquez de la consulta del Pacto Histórico, quien analizó cómo avanza su campaña, su posición sobre Gustavo Petro y su apuesta para aspirar a la Presidencia de Colombia.

“No pienso que haya ganado ya Gustavo Petro. No me da miedo enfrentarlo, si lo pensara estaría condenando a las mujeres y el pueblo negro a no tener representación”, enfatizó Francia Márquez.

Entretanto, los candidatos al Congreso de la República Susana Boreal, Cathy Juvinao, Andrés Motta y Fernando Posada contaron sus propuestas para llegar a la Cámara y Senado.

Escuche el programa completo de El Andén: